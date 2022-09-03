Следователи возбудили уголовное дело после гибели туристов на Камчатке. Фото: Рушан КАЮМОВ

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП с туристами, погибшими и пострадавшими во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке. Об этом сообщает СК РФ по Камчатскому краю. Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

– Предварительно установлено, что 3 сентября 2022 года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, не менее 5 человек погибли. Один из гидов получил травму в виде перелома ноги. Второй гид, сообщивший о произошедшем по спутниковой связи в подразделение ГУ МЧС по Камчатскому краю, оказывает помощь пострадавшим, – говорится в сообщении Следственного комитета.

Известно, что на место вылетели спасатели для оказания помощи пострадавшим и их эвакуации.

Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств ЧП.

Также проверку случившегося проводят в прокуратуре. Ранее в ведомстве сообщали, что в восхождении участвовали люди из разных регионов России: Алтайского края, Новосибирской области, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимировской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы

В группе было 12 человек (подробнее)

Стало известно состояние туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку

По словам источника, знакомого с ситуацией, гиды живы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber