Эксперт объяснил, почему туристы, выжившие после трагедии на Ключевcкой сопке, не могут спуститься самостоятельно

На вулкане осталось еще 6 человек. Фото: Рушан КАЮМОВ

Новосибирский эксперт объяснил, почему туристы, выжившие после ЧП на Ключевской сопке, не могут самостоятельно спуститься с вулкана. Напомним, о трагедии на высоте 4200 метров стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в день подъема трое туристов из группы остались в лагере на высоте 3300 метров, а остальные девять пошли дальше. Шестеро из них погибли. Еще один человек ранен. По предварительной информации, у мужчины сломана нога.

- Если верить тому, что пишут, на высоте осталось в живых три человека. Да, они могли бы спуститься сами, у них должно было бы хватить силы и опыта. Однако Наличие человека со сломанной ногой - это сложность: нужно понимать, какой у него именно перелом, - рассказал КП-Новосибирск Игорь Леонтьев, представитель новосибирской региональной федерации альпинизма.

По словам мужчины, для того, чтобы раненого спустить вниз самостоятельно, потребовался бы транспортировочный отряд.

- Как правило это человек 12-18. Они спускают человека вниз на руках в течение нескольких часов, - уточняет эксперт. – Двое одного по такому рельефу не спустят.

- А если бы у них не было раненого, выжившие могли спуститься?

- Гиды готовили этот маршрут, и у них должно быть с собой все необходимое снаряжение. Единственным препятствием были бы погодные условия, при которых спуск невозможен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Женька не новичок, мы его не хороним»: друзья рассказали о туристе, попавшем в ЧП на Ключевском вулкане

Друзья рассказали о туристе, попавшем в ЧП на Ключевском вулкане на Камчатке (подробности)

«Спасатели доберутся к выжившим только через 12 часов»: что известно на данный момент о гибели 5 туристов на Ключевском вулкане

Спасатели доберутся до туристов, выживших во время трагедии на Ключевском вулкане, через 12 часов

Юрист рассказал, кто ответит за гибель туристов при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке

По предварительным данным, погибли минимум 5 человек (подробности)

Стало известно состояние туристов, попавших в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку

По словам источника, знакомого с ситуацией, гиды живы (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber