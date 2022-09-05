Новосибирский гид Андрей Мищенко остается на вулкане на Камчатке.
Фото: Рушан КАЮМОВ
Гид из Новосибирска Андрей Мищенко, попавший в ЧП при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, по последним данным, жив. О его состоянии КП-Новосибирск сообщил осведомленный источник.
– Последняя информация, которую мне передали от руководителя клуба путешественников – у него перелом позвоночника, он обездвижен, – сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что у Мищенко перелом ноги, ребер и травма шеи.
Как уточнили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Камчатскому краю, на данный момент живы четыре туриста.
Известно, что общее число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку, за ночь выросло до 8-ми человек.
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