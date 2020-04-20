2020-04-20T20:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 21 апреля 2020 года: самоизоляцию не ужесточат, пик заболеваемости будет летом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Врачи и волонтеры делают все, чтобы не допустить распространение коронавируса.Врачи и волонтеры делают все, чтобы не допустить распространение коронавируса.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 21 апреля 2020 года тревожные: в регионе диагноз подтвердися у 132 человек, среди них пятеро детей. Также коронавирус подтвержден у трех сотрудников скорой медицинской помощи. Четырех заразившихся сибиряков спасти не удалось.

РАБОТАЕМ И НЕ БОЛЕЕМ

Однако, несмотря на всплеск заболеваемости, власти Новосибирской области пока не намерены ужесточать режим самоизоляции. Губернатор Андрей Травников объяснил, еще более серьезные ограничения пошатнут экономику региона.

— К сожалению, не до каждого жителя Новосибирской области, даже не до каждого руководителя доходит, что надо соблюдать правила санитарной безопасности, — заявил Андрей Травников на оперативном совещании.

ВРАЧИ ПОД УДАРОМ

Минздрав подтвердил коронавирус у трех врачей «скорой помощи» в Новосибирске. Однако заболели не сотрудники выездных бригад, а врачи-консультанты и диспетчер, которые работают в службе 103. Прямых контактов с пациентами у них не было, а контакты с выездными бригадами были минимальными. Теперь «Роспотребндзор» выясняет источник заражения.

ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

В Институте вычислительной математики и математической геофизики СО РАН с помошью специальной математической просчитали, когда придет пик заболеваемости в Новосибирск. Результат, увы, не радует: если ситуация не изменится, то основной всплеск заболеваемости будет в начале июня.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Частные клиники стали проводить тесты на коронавирус, но некоторые — только по направлению государственных больниц. Всего тесты делают в пяти лабораториях, в некоторых процедура доступна всем желающим.

АНТИВИРУСНЫЕ СУББОТНИКИ

Власти города перенесли общегородской субботник, но сами новосибирцы начали убирать мусор после зимы. Экологи из города Обь предложили «одиночные субботники» — достаточно по пути работы собрать пакет мусора и выкинуть его на мусорной площадке. Некоторые люди вышли группами — в масках, соблюдая дистанцию в 4 метра.

ФЕЙКИ ВНЕ ЗАКОНА

Новосибирская прокуратура борется с распространением фейков о коронавирусе. Как выяснили в ведомстве, жительница Санкт-Петербурга Злата Носова опубликовала свой «видеообзор событий» на пяти сайтах. Она запугивала жителей России тем, что банки отменят наличные деньги и перестанут их выдавать. Людям она давала совет переводить деньги в еду и теплые вещи, поскольку «все остальное утратит ценность». Прокуратура попросила «Роскомнадзор» заблокировать видео.

ПОЙМАТЬ УДАЧУ ЗА КРЫЛО

Новосибирский журналист рассказал, как трудно было выбраться с отдыха в Таиланде после вспышки коронавируса. Здесь закрыли отели и пляжи, ввели штрафы до 230 тысяч рублей. По улицам ездили «антикоронавирусные» машины с динамиками, призывая не выходить на улицу.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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