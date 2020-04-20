Новосибирский журналист рассказал, как непросто вернуться из Таиланда в Новосибирск

20 Апр 2020 2020-04-20T13:13:35+03:00

В Юго-Восточную Азию Андрей Верещагин отправился еще в середине февраля

Изменить размер текста: A A

Первоначальный рейс новосибирца в Новосибирск отменили, следующая дата вылета была назначена на 13 апреля. Все это время журналист наблюдал, как меняется курортный район. Паттайя опустела, спортсменам запрещали бегать без масок, пляжных игроков в волейбол останавливали полицейские, как злостных нарушителей.

— По городу колесили «антивирусные» машины с динамиками, откуда доносились призывы оставаться дома. Отели прекращали принимать новых постояльцев. Ограничения коснулись и алкогольной продукции. Сначала ее стали продавать только в определенные часы, затем и вовсе ввели «сухой» закон, — рассказывает Андрей Верещагин.

Чуть позже стало запрещено выходить на пляжи, за это полагался существенный штраф, по нашим меркам наказание составляло 230 тысяч рублей. Интересно, что местный русский ресторанчик в Паттайе организовал бесплатную раздачу еды.

Накануне вылета журналист узнал, что его нет в утвержденных списках авиакомпании. Оказлось, полет сменил статус с регулярного на вывозной. Поздно вечером новая информация из посольства России — в самолете есть свободные места.

Андрею удалось схватить удачу за хвост. Он успел зарегистрироваться на рейс, но в чужой стране еще оставались люди, которым не хватило мест на вылет.

— После посадки прибывшим вручили предписание о самоизоляции, распределили по автобусам в зависимости от места жительства и развезли по адресам. Домой (а не в обсерватор) отправились и жители Кемеровской области, — рассказал Андрей Верещагин порталу 4s-info.ru. — Женщина-медик провожала каждого до подъездной двери.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU