2020-04-20T10:05:38+03:00
Общество

Губернатор Андрей Травников: «Ужесточать режим самоизоляции не будем»

Такое решение принял глава региона, несмотря на всплеск заболеваемости
Надежда РЫЖКИНА
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Андрей Травников сообщил, что пока власти региона не собираются ужесточать режим самоизоляции.Фото: Правительство НСО,Андрей Травников сообщил, что пока власти региона не собираются ужесточать режим самоизоляции.Фото: Правительство НСО,
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В понедельник, 20 апреля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что пока власти региона не собираются ужесточать режим самоизоляции, несмотря на увеличение заболевших коронавирусом в регионе. Губернатор объяснил, что иначе это пошатнет экономику региона. Пока что он призвал только соблюдать меры, которые приняли раньше.

— Для нас важнее всего добиться безусловного исполнения этих мер. К сожалению, не до каждого жителя Новосибирской области, даже не до каждого руководителя доходит, что надо соблюдать правила санитарной безопасности, — сообщил Андрей Травников на оперативном совещании.

Напомним, что с 12 апреля список предприятий и организаций, которые могут работать, расширился. Туда среди прочих попали салоны красоты и парикмахерские. Тем не менее, в Новосибирской области с каждым днем появляется все больше зараженных: 20 апреля к ним прибавилось 24 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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