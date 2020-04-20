2020-04-20T10:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирске прокуратура потребовала заблокировать фейковые ролики про коронавирус

Их автор убеждала людей, что инфекция не опасна
Надежда РЫЖКИНА
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Автор видео распространяла ложную информацию о коронавирусе. Фото: кадр из видео.Автор видео распространяла ложную информацию о коронавирусе. Фото: кадр из видео.
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Прокуратура Новосибирской области нашла в Интернете два видео с фейковой информацией о коронавирусе. Автор обоих роликов — Злата Носова. Сама женщина из Санкт-Петербурга, но ролики со своим мнением она разослала по всей стране.

Первое видео под названием «Обзор событий на 31 марта 2020 года. Злата Александровна Носова» появилось на семи сайтах. В нем автор рассказывала, что коронавирус не опасен, а новостями о нем хотят прикрыть глобальный кризис экономики. Там же она говорила, что опасно ставить прививки от инфекции, ведь якобы это приведет к смерти пациентов.

Другое видео — «Обзор событий на 17 марта 2020 года» — Злата Носова опубликовала на пяти сайтах. Она запугивала жителей России тем, что банки отменят наличные деньги и перестанут их выдавать. Людям она давала совет переводить деньги в еду и теплые вещи, поскольку «все остальное утратит ценность».

По мнению прокуратуры, вся эта информация — ложная и создает угрозу общественному порядку, безопасности и здоровью граждан. Ведомство обратилось в Роскомнадзор с требованием заблокировать видео на всех сайтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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