Тест на коронавирус в Новосибирске: где можно сдать, как проходить и сколько стоит
Роспотребнадзор обнародовал, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске.
Итак, любой пациент, у которого даже нет никаких симптомов ОРВИ, может проверить себя на коронавирус. В Новосибирске это можно сделать в пяти лабораториях.
Официально об этом стало известно в понедельник, 20 апреля. — В коммерческих лабораториях смогут исследовать пробы всех пациентов — и даже тех, кто не общался ни с кем заболевшим ранее, и тех, у кого нет никаких симптомов заболевания, — сообщает Роспотребнадзор.
— Три лаборатории из Новосибирска уже начали проводить тесты.
Вот список медучреждений:
1. «ИНВИТРО-Сибирь»
2. «МБС-Технология»
3. Медицинский центр «АВИЦЕННА»
4. Инновационные технологии медицины
5. Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Напомним, в Новосибирской области отмечается рост заболеваемости. В понедельник, 20 апреля, еще у 24 жителей региона обнаружили коронавирус — среди них двое детей. Также начиная с сегодняшнего дня всех пациентов с подозрением на COVID-19, будет принимать инфекционная больница № 11 — ее перепрофилировали под госпиталь.
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ИСТОЧНИК KP.RU