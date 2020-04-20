2020-04-20T12:05:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Тест на коронавирус в Новосибирске: где можно сдать, как проходить и сколько стоит

Рассказываем, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске.Рассказываем, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор обнародовал, где можно сдать тест на коронавирус в Новосибирске.

Итак, любой пациент, у которого даже нет никаких симптомов ОРВИ, может проверить себя на коронавирус. В Новосибирске это можно сделать в пяти лабораториях.

Официально об этом стало известно в понедельник, 20 апреля. — В коммерческих лабораториях смогут исследовать пробы всех пациентов — и даже тех, кто не общался ни с кем заболевшим ранее, и тех, у кого нет никаких симптомов заболевания, — сообщает Роспотребнадзор.

— Три лаборатории из Новосибирска уже начали проводить тесты.

Вот список медучреждений:

1. «ИНВИТРО-Сибирь»

2. «МБС-Технология»

3. Медицинский центр «АВИЦЕННА»

4. Инновационные технологии медицины

5. Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Напомним, в Новосибирской области отмечается рост заболеваемости. В понедельник, 20 апреля, еще у 24 жителей региона обнаружили коронавирус — среди них двое детей. Также начиная с сегодняшнего дня всех пациентов с подозрением на COVID-19, будет принимать инфекционная больница № 11 — ее перепрофилировали под госпиталь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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