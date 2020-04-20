Математики рассчитали, когда в Новосибирске случится пик заболеваемости коронавирусом

Ученые из Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН взяли за основу модель расчетов, предоставленную китайскими коллегами. Это уравнения и формулы с несколькими неизвестными. Вместо переменных подставляешь цифры - и все, прогноз развития заболеваемости на любой территории готов.

Наши ученые доработали математическую модель для местных реалий. Предполагается, что воздушное сообщение с другими странами сейчас полностью закрыто. В расчетах учитывается передвижение людей внутри страны самолетами, поездами, автобусами и даже ограничения этих пассажиропотоков. Но вот, к примеру, передвижение грузовиков в модели не учитывается, а это уже погрешность, да и другие непредвиденные факторы могут внести свои коррективы. Так что слепо верить математикам не стоит - они об этом и сами говорят, тем не менее модель расчетов вполне рабочая.

Итак, в формулах задействованы переменные, которые обозначают восприимчивых к коронавирусу людей, инфицированных без симптомов, больных с симптомами и умерших от болезни.

Расчет для столицы России - Москвы - показал, что пик заболеваемости придется на середину мая, после этого число новых выявленных случаев пойдет на спад. Каковы же расчеты для Новосибирска? Подробнее об этом рассказала научный сотрудник института Ольга Криворотько.

Так выглядят транспортные потоки, которые также учитывались в вычислениях по распространению коронавируса. Фото: презентация Ольга Криворотько.

- Сейчас идет только рост, каждый день фиксируется прибавка, а пока нет динамики, отличной от этого роста, предсказать будущее достаточно сложно. Проще станет, если будут приняты более жесткие меры, как в Москве. На данный момент в рамках этого роста, по нашей модели, в Новосибирске пик по заболеваемости придется на начало июня, - рассказала «КП» - Новосибирск» Ольга Криворотько. - Число заразившихся людей с симптомами составит 2,5 - 3 тысячи человек. Пик заболеваемости бессимптомных пройдет немного ранее, как в Москве. Но просчитать это тяжело, так как учесть таких людей пока просто невозможно. К тому же в своих расчетах мы не учитываем возраст заболевших, социальную дистанцию на улице и другие факторы, а это тоже дает погрешность.

По словам ученых, цифра - 2,5 - 3 тысячи зараженных - может меняться. Причем есть несколько вариантов. Если дополнительные ограничительные меры не будут предприняты, то такое количество зараженных неизбежно. Если меры ужесточат, то цифра может стать меньше. Если же наоборот - все границы вдруг откроют и из Москвы народ толпами повалит в города России, то зараженных станет больше.

- На данный момент в Новосибирске не предпринято никаких мер по сдерживанию эпидемии: люди спокойно гуляют по набережной, ходят на работу, в салоны, не то что в Москве. В понедельник, по данным оперативного штаба, прибавка в Новосибирской области составила 24 человека. В воскресенье - 22 человека. То есть каждый день прибавка больше, чем в предыдущий, мы видим рост. Все логично, - говорит Ольга Кривотько. - В Москве же, где приняты дополнительные ограничительные меры, на 20 апреля заболевших меньше, чем на 19 апреля. Наблюдается некоторый спад. Это значит, что математическое моделирование с понедельника уже покажет другие результаты. Конечно, пока о конкретном переломном моменте говорить рано: один день для такой статистики - это мало.

Ученые рассчитывают новый прогноз каждый день, как только получают свежие данные от штаба по коронавирусу. Пока перемен нет - Новосибирск идет в рост.

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