2020-04-20T14:00:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Идешь на работу — собери по пути мусор: сибиряки начали проводить коронавирусные субботники

Одиночные акции чистоты уже начали проводить в городе Обь
Екатерина КОМЯКОВА
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Жители Оби уже начали делиться фотокарточками со своих "одиночных субботников". Фото: Анна ХолодоваЖители Оби уже начали делиться фотокарточками со своих "одиночных субботников". Фото: Анна Холодова
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В пабликах городка, который расположен рядом с «Толмачево», начали появляться сообщения с призывом к жителям выйти на субботник. Понятно, что массовые мероприятия сейчас отменены, в том числе и общественные уборки. Но активисты призывают людей все-таки взять в руки мешки и собрать мусор хотя бы по пути на работу.

— В условиях самоизоляции многие из нас выходят на работу. Многие из нас работают в аэропорту «Толмачево». Потому, мы предлагаем самым сильным, самым смелым обчанам, кто ходит на работу совершить «Одиночный субботник». По пути с работы захватите пакет и просто соберите мусор по дороге, — призывает горожан местная активистка Марина Воробьева.

Некоторые обчане уже откликнулись на призыв и даже прислали фото с уборки. Марина также рассказала КП-Новосибирск, что люди выходят на улицу убираться и сейчас, при этом держат дистанцию между собой до 4 метров, на их лицах — маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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