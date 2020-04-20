«Помещения продезинфицированы»: минздрав подтвердил COVID-19 у трех врачей новосибирской скорой
Коронавирус пробрался в новосибирскую скорую помощь. Факт того, что COVID-19 нашли у трех «штабных» сотрудников службы, известен КП-Новосибирск с 18 апреля. Теперь это подтверждает и областное Министерство здравоохранения.
- Это врачи-консультанты и диспетчер, которые работают в службе 103. Консультируют они только по телефону, прямых контактов с пациентами у сотрудников диспетчерской службы нет. Контакты с выездными бригадами минимальные, это отдельное подразделение, - прокомментировали КП-Новосибирск в областном Минздраве.
От кого именно получили инфекцию сотрудники, пытается выяснить Роспотребнадзор. Возможно, найти ответ на этот вопрос специалисты не смогут.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Ранее коронавирус обнаружили у фельдшера скорой помощи, но он изолирован с конца марта. А в скорой помощи теперь нужно оградить от вируса других сотрудников. В ведомстве говорят, что выяснили, с кем контактировали обладатели диагноза.
«Призывали экономить одноразовые халаты» - фельдшер скорой помощи рассказал об условиях работы «коронавирусных» бригад. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
- Помещения диспетчерской полностью продезинфицированы, - говорят в Минздраве, а также комментируют наболевшую ситуацию с дефицитом респираторов. - Информация о том, что сотрудники скорой помощи Советской подстанции вынуждены пользоваться собственными средствами индивидуальной защиты, не соответствует действительности.
Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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