«Помещения продезинфицированы»: минздрав подтвердил COVID-19 у трех врачей новосибирской скорой

20 Апр 2020 2020-04-20T15:03:45+03:00

Теперь Роспотребнадзор пытается выяснить, от кого заразились сотрудники, которые не выезжали к пациентам

Изменить размер текста: A A

Коронавирус пробрался в новосибирскую скорую помощь. Факт того, что COVID-19 нашли у трех «штабных» сотрудников службы, известен КП-Новосибирск с 18 апреля. Теперь это подтверждает и областное Министерство здравоохранения.

- Это врачи-консультанты и диспетчер, которые работают в службе 103. Консультируют они только по телефону, прямых контактов с пациентами у сотрудников диспетчерской службы нет. Контакты с выездными бригадами минимальные, это отдельное подразделение, - прокомментировали КП-Новосибирск в областном Минздраве.

От кого именно получили инфекцию сотрудники, пытается выяснить Роспотребнадзор. Возможно, найти ответ на этот вопрос специалисты не смогут.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Ранее коронавирус обнаружили у фельдшера скорой помощи, но он изолирован с конца марта. А в скорой помощи теперь нужно оградить от вируса других сотрудников. В ведомстве говорят, что выяснили, с кем контактировали обладатели диагноза.

«Призывали экономить одноразовые халаты» - фельдшер скорой помощи рассказал об условиях работы «коронавирусных» бригад. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Помещения диспетчерской полностью продезинфицированы, - говорят в Минздраве, а также комментируют наболевшую ситуацию с дефицитом респираторов. - Информация о том, что сотрудники скорой помощи Советской подстанции вынуждены пользоваться собственными средствами индивидуальной защиты, не соответствует действительности.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU