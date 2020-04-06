Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»

Каждый день мы смотрим на статистику: сколько человек получило диагноз «коронавирус»? А насколько это больше, чем вчера? Мы ждем, когда будет пик заболеваемости коронавирусом. Потому что потом будет психологически легче, ведь показатели пойдут на спад.

Так когда же россияне перейдут пик заболеваемости? Об этом мы беседуем с экс-директором центра «Вектор», молекулярным биологом, заведующим лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергеем Нетесовым.

Коронавирус в России пока не отступает.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сергей Викторович, обратите внимание, какая хорошая погода сейчас в Новосибирске. Как относится к этому коронавирус?

- В лабораториях вирусы хранят в холодильниках. И чем ниже температура, тем лучше вирус хранится. Это справедливо и для коронавируса. При повышении температуры, время его «полужизни» становится короче. Поэтому в окружающей среде вирус, конечно, будет погибать намного быстрее.

Кроме этого, есть зависимость от влажности. Например, при очень низкой влажности он неплохо себя чувствует. При очень высокой - хорошо. А при средней влажности гибнет быстрее. У нас в Сибири весной, когда наступает температура выше +10ºС, влажность становится низкой. Думаю, это поспособствует тому, чтобы в окружающей среде вирус погибал быстрее. Но это не означает, что эпидемия прекратится только благодаря повышению температуры. Нам необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Макси нужны, но, вообще-то, они не помогут, если не соблюдать дистанцию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Но, все-таки, к лету, а то и к маю мы можем рассчитывать на оптимистичную статистику?

- Рассчитывать можно на что угодно, но лучше дезинфицировать ручки дверей, почаще мыть руки, не контактировать с другими людьми в течение того времени, пока этот вирус обширно циркулирует. По крайней мере, на месяц нужно железно это соблюдать.

- Глядя на те меры, которые принимаются в России, глядя на динамику, мы можем прогнозировать пик заболеваемости в России?

- До пика-то мы, похоже, не дошли. Если вы посмотрите чисто математически на кривую каждодневного прибавления числа инфицированных, то увидите, что мы находимся в фазе роста. Более того – в фазе экспоненциального роста. И пока мы его имеем, ничего не можем прогнозировать. Мы сейчас – в том периоде, когда коридор прогнозов очень широкий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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