«Респиратора не было, халат одноразовый» — фельдшер скорой помощи рассказал, как заболел коронавирусом

Среди новосибирских пациентов с коронавирусом теперь — и фельдшер скорой помощи. Сначала, после контакта с больной пациенткой, его отправили на карантин, теперь, когда тест показал наличие вируса, положили в инфекционную больницу. Из интервью, которое Дмитрий дал эсклюзивно КП-Новосибирск, становится понятно, почему уязвимым для болезни оказался даже врач.

«Я ПАЦИЕНТА ЗАЩИЩАЛ ОТ СЕБЯ, НО САМ НЕ ЗАЩИЩАЛСЯ»

— Дмитрий, знаем, что вы трудились в одной из специальных бригад — тех, что сформированы для пациентов с симптомами коронавируса. Как вы были оснащены?

— На тот момент, когда я работал, то есть до моего карантина, у нас было две инфекционные бригады, состоящие из фельдшера и водителя. Бригады ездили к тем, кто прибыл из других стран (например, из Таиланда) и к тем, кто с ними контактировал. Из оснащения у нас был одноразовый халат хирургический, одноразовая обычная маска, очки, перчатки, антисептик. Но сами понимаете, это — как слону дробина на самом деле, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий.

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— А маски, говорите, одноразовые?

— Да, у этой маски принцип действия такой, что ты свои бактерии не выпускаешь наружу. То есть я пациента защищал от себя, но сам не защищался от пациента. Я это все знал, но работать некому…. Я знал, что защиты как таковой нет. Ходил, возмущался, чтобы дали респираторы хотя бы. Но на тот момент у них (у руводства — Ред.) якобы не было возможности их купить.

Палата в инфекционной больнице, где сейчас лежит врач. Фото: предоставлено героем публикации.

— Много ли было пациентов с симптомами вируса?

— Я свозил в инфекционную больницу человек двадцать. И только у одной пациентки официально подтвердился диагноз.

— Кто — она?

— Приехала из Таиланда. По возрасту входила в группу риска. Остальное — конфиденциально.

— Итак, после ее теста проверили вас?

— Да, выяснилось что у нее — положительный тест. Моему начальству сообщают, что есть такой пациент, которого привезли сотрудники скорой, и что доктор — контактный, его надо изолировать.

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«ЕДИНСТВЕННОЕ, О ЧЕМ ПЕРЕЖИВАЮ — ГДЕ ДЕНЬГИ БРАТЬ?»

— Как вам сообщили, что ваша пациентка — обладательница коронавируса?

— Я находился дома. Мне заведующая позвонила, все объяснила. Сказала, что на следующий день должен прийти терапевт, взять мазки. Она пришла, взяла, выписала больничный. Я и моя девушка остались на карантине. 10 апреля был последний день карантина — 14 суток прошло — а мне позвонили и сказали, что вторые мазки — «положительные». Приехали мои коллеги, увезли в инфекционную больницу.

— А какова технология тестирования? Вам его проводили дважды?

— Да, сначала берется один мазок. Потом через неделю — контрольный. У меня взяли 6 апреля второй контрольный и 10 апреля позвонили, сказали, что «положительный».

— Переживали, когда узнали?

— Единственное, о чем переживаю: где деньги брать? Моя девушка работает неофициально и она — со мной в инфекционной больнице, потому что контактировала со мной. То есть сейчас у нее нет заработка — никакого. Тоже в медицине работает, только в частной, неофициально. А у нас кредиты и прочее.

Санузел в палате для больных коронавирусом. Фото: предоставлено героем публикации.

— Как там персонал в больнице? Как обстановка?

— Медсестры в противочумных костюмах, в полном экипе, тут все в порядке. У нас здесь — прихожая, тамбур, дверь и потом — бокс. Да, места не много — 5-7 квадратов. Есть душ, туалет, раковина, тумбочка, кровати. Можно переждать в принципе.

— А доставляли вас ваши же коллеги в этой специальной капсуле для инфицированных?

— На момент моей доставки капсула была сломана. По-моему, молния не работала у нее. Коллегу одели во все, что можно. В бахилы, в нарукавники, во все. А мы были в масках и перчатках. Машину после нас обрабатывали.

«ОЩУЩЕНИЕ, БУДТО КОТ СИДИТ НА ГРУДИ»

— А после пациентки, которая приехала из Таиланда, вы еще много успели поработать?

— Ну конечно. Никто же не знал. Бабушку ту 23 марта я увез, а мазки взяли у меня 28 утром, и с этого дня — карантин.

— С кем-то еще вы контактировали?

— Только со своей девушкой. Еще мама продукты приносила, когда мы были на карантине. Но она в дверь позвонила, пакет положила, я в глазок посмотрел, что она ушла — пакет забрал.

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— Как вы себя чувствуете?

— Нормально. Один день, или два было немного тяжеловато дышать. Такое ощущение, как будто ты лежишь, а кот сидит на груди. Окно открываешь, и нормально себя чувствуешь.

— Поправляйтесь! И девушке вашей — хорошего здоровья!

— Спасибо.

Кстати, как оказалось, девушка нашего собеседника — тоже не так давно работала в скорой. Но ушла трудиться в частную медицину из-за низкой зарплаты и тяжелого графика. Похоже, в этой службе может вскрыться еще много проблем.

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