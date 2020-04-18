Первый тест положительный: у нескольких сотрудников скорой помощи в Новосибирске подозревают коронавирус

Коронавирус нашли у нескольких сотрудников новосибирской скорой помощи: по крайней мере, на это указывает первый тест. Ранее, сотруднику скорой уже ставили такой диагноз — болезнь выявили у фельдшера, который выезжал к прибывшей из Таиланда женщине. Теперь COVID-19 обнаружили в «штабе» Центральной подстанции.

«Ну вот, коронавирусная инфекция добралась и до «сердца» скорой помощи Новосибирска, до ее оперативного отдела. Некоторые считали меня дурачком, который носится, как ошпаренный со своими СИЗами (средствами индивидуальной защиты – примечание редакции). Да и вообще, зачем нам нужны респираторы? У нас маски тряпочные появились и антисептики, и одноразовые средства защиты на каждого пациента. Зачем, когда их можно дезинфицировать и растягивать чуть ли не на всю смену. Здоровья нам всем!» - такой пост на своей странице в сети ВКонтакте сделал Сергей Комлев, председатель профсоюза станции скорой помощи Новосибирска.

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Ранее КП писала, что персоналу, который выезжал к больным, вернувшимся из-за рубежа, не сразу раздали респираторы и противочумные костюмы. А, соответственно, по мнению Комлева, инфекция даже от одного медика могла перейти на других работников станции.

- Действительно, у нас на Центральной подстанции появились коллеги, которые заболели коронавирусной инфекцией, то есть первые их тесты показали положительный результат. Сейчас сотрудники госпитализированы. Они напрямую с пациентами не работают, а занимаются либо диспетчерской работой, либо администрированием и управлением. Они работают в оперативном отделе, - рассказал КП-Новосибирск Комлев. - С кем еще они могли контактировать? Безусловно, с теми же коллегами, которые находятся рядом с ними. Да и в принципе, в своей смене хоть с кем они могли проконтактировать.

В новосибирской скорой помощи, помимо традиционных линейных бригад, работают так называемые «инфекционные» бригады, которые выезжают к пациентам с характерными симптомами, и «коронавирусные» бригады, которые забирают больных с уже подтвержденным COVID-19.

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- От своих коллег знаю, что на Центральной подстанции коронавирусные бригады обеспечены и респираторами, и очками, и шапочками, и халатами, и защитными костюмами, и бахилами. Это все есть. А на линейном разъезде, по сути, ничего не изменилось: как были перчатки и одноразовые маски, так оно есть и сейчас, - рассказывает Сергей Комлев, который сам работает на скорой. – У некоторых сотрудников, например, на Советской подстанции респираторы - личные. Мои коллеги заранее готовились ко всему этому и сами покупали средства защиты, какие могли.

На вопрос о том, какова сейчас обстановка в скорой помощи в связи с новыми фактами заражения, наш собеседник говорит, что каких-то заметных изменений не наблюдает.

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- Я не вижу у нас на станции каких-либо экстренных собраний, совещаний. Какой-либо явной деятельности я не замечал, - делится наблюдениями Комлев. - С начала эпидемии тестов нам не делали. Несколько дней назад взяли материал только у коронавирусных бригад. И также брали материал для исследования у тех коллег, которые попали на карантин по контакту с заболевшими, и у тех, кто заболел.

Комлев не смог сказать, сколько именно сотрудников оказались обладателями нового коронавируса. Добавим, официально оперштаб эту информацию пока тоже не подтвердил.

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