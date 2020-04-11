«Второй тест - положительный»: у фельдшера новосибирской скорой нашли коронавирус

Новый коронавирус проник в скорую помощь Новосибирска. О том, что один из фельдшеров получил диагноз, сообщил источник КП-Новосибирск.

— Этот сотрудник работал на вызовах по подозрению на COVID-19. То есть входил в бригаду, которая приезжала именно к таким пациентам. Когда ездил на вызовы, его не обеспечили респиратором. Были маска, очки и одноразовый халат, — рассказал КП-Новосибирск собеседник, имеющий отношение к минздраву, но пожелавший остаться анонимным. — Сколько всего у него было пациентов — неизвестно. Но, по меньшей мере, у одного из них подтвердился новый коронавирус. Фельдшера отправили на карантин. Сначала тест дал отрицательный результат, а второй тест положительный, показал COVID-19.

Вначале у сотрудников были обычные одноразовые маски, одноразовые халаты, антисептик и очки. Причем, иногда — одни очки на бригаду из двух человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

РАБОТАЛ В СПЕЦИАЛЬНОЙ БРИГАДЕ

Наш собеседник тоже работает в скорой помощи. Он рассказал, что у новосибирских бригад был большой дефицит защитного реквизита. И врачи постоянно рискуют, осматривая больных с подозрением на коронавирус.

Чтобы подтвердить, либо опровергнуть информацию, редакция КП-Новосибирск обратилась к главврачу Новосибирской станции скорой помощи Ирине Большаковой. Также мы предполагали расспросить об оснащении бригад. На телефонный звонок собеседница отреагировала категорично.

— Все вопросы, пожалуйста, к Минздраву по запросу. Есть порядок — Минздрав, запрос, — отрезала Большакова и положила трубку.

«Призывали экономить одноразовые халаты» - фельдшер скорой помощи рассказал об условиях работы «коронавирусных» бригад. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В ПОИСКЕ КАДРОВ

К слову, недавно сотрудники КП-Новосибирск обращались в областное Министерство здравоохранения с редакционным запросом, ожидание ответа составило неделю. Это не нарушает закона о СМИ, но зачастую лишает запрос актуальности. По нашему мнению, неделя в условиях эпидемии — непозволительно долгий срок.

Прежний запрос, отправленный нами в Минздрав, касался как раз оснащения медиков.

«Выездные бригады Новосибирска укомплектованы специализированными укладками, необходимой аппаратурой (ИВД, пульсоксиметры и т. д.) для оказания медицинской помощи населению в соответствии с Порядком оказания скорой помощи, обеспечены спецодеждой и антисептиками для обработки кожных покровов, аппаратуры и медицинских изделий, соприкасающихся с пациентом», — говорится в ответе, подписанном министром Константином Хальзовым.

Также редакция запрашивала у Минздрава данные о том, насколько заполнен штат станции. В ответе ведомства говорится, что «вопрос укомплектования бригад является приоритетным», а для привлечения будущих сотрудников «осуществлены встречи» с выпускниками ряда медицинских колледжей региона.

Заочное оформление больничных и доставка врачей на такси - как коронавирус поменял работу новосибирских медиков. Главврач областной больницы рассказал об этом в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

ОДНИ ОЧКИ — НА ДВОИХ

Напомним, еще в конце 2019 года работники новосибирской станции скорой помощи заявили, что сотрудников катастрофически не хватает, а зарплаты у фельдшеров — мизерные. Медики даже выходили на пикет, где встречались с министром здравоохранения.

Желая узнать, как с тех пор поменялась ситуация, редакция КП-Новосибирск связалась с председателем профсоюзной организации «Действие» на станции скорой помощи Новосибирска Сергеем Комлевым. Он сказал, что не владеет информацией о коллеге, который получил опасный диагноз. Однако медик рассказал о проблемах, которые так и не разрешились. А теперь — с приходом эпидемии — стала острее. Например, сотрудникам инфекционных бригад пришлось пережить дефицит защитных средств. Их не хватало тем бригадам, которые работали с подозрениями на коронавирус.

— Вначале у сотрудников были обычные одноразовые маски, одноразовые халаты, антисептик и очки. Причем, иногда — одни очки на бригаду из двух человек. У фельдшеров требовали экономить средства защиты, в том числе — одноразовые! Могли предложить один одноразовый халат на все суточное дежурство. Предлагали обрабатывать антисептиком после каждого вызова. Сейчас стало лучше, но в первое время не хватало одноразовых масок, призывали их экономить, растягивать применение. Также — и с очками, — рассказал КП-Новосибирск Комлев. — Знаю, что некоторые инфекционные бригады покупали многоразовые костюмы за собственный счет. Водители, по сути, никак не защищены, так как де-юре работают в другой организации. У них — только маски.

Слова медика заставляют пуститься в пугающий анализ. Если у одного из фельдшера скорой — действительно, коронавирус, то, выходит он мог пострадать именно из-за нехватки реквизита. А также, об этом страшно и думать, мог невольно передать вирус другим пациентам и коллегам.

Из-за нехватки врачей, выстраиваются колоссальные очереди пациентов, ожидающих приезда скорой помощи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДВЕ БРИГАДЫ НА ТРИ РАЙОНА

Сотрудников в скорой, по словам Комлева, тоже не хватает. Часть людей перешла в созданные «covid-бригады». Этих людей не набрали дополнительно, а выделили из того штата, который уже был.

— Скорой помощи рекомендована норма: одна линейная бригада — на 10 тысяч населения. Но, например, Центральная подстанция скорой помощи обслуживает население трех районов, а на разъездах бывает, например, всего по пять бригад. Был факт, что оставалось две, — назвал цифры глава профсоюза.

Из-за нехватки персонала, выстраиваются колоссальные очереди пациентов, ожидающих приезда скорой помощи. По информации КП-Новосибирск, она порой превышает полтора десятка адресов. А пациенты, бывает, ждут врача, по многу часов.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ОФИЦИАЛЬНО

Противочумной халат и респиратор врачу скорой обязателен!

Из Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организации в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»

1.6. Обеспечить медицинские организации, оказывающие скорую помощь,средствами индивидуальной защиты (шапочка, противочумный (хирургический) халат, респиратор типа NIOSH-certified N 95, EU FFP2 или аналогичные).

2. Руководителям медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, обеспечить:

2.1. Наличие запаса необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты.

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