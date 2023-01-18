Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 18 января отмечает 63-й день рождения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть празднует свой день рождения. Фото: страница Анатолия Локтя "ВКонтакте".

В среду, 18 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть празднует свой 63-й день рождения. Прошедший год стал более чем продуктивным для города.

В 2022 году в столице Сибири установили самую высокую стелу трудовой доблести, открыли самый длинный заливной каток и устроили самый сияющий за всю историю Новосибирска Новый год.

После реконструкции открылся Заельцовский парк, введено в эксплуатацию новое здание театра Афанасьева. Кроме того, почти открыты ледовый дворец спорта и станция метро «Спортивная». В 2022 году первый новосибирец полетел в космос – сибирячка Анна Кикина регулярно рассказывает о своем быте на МКС.

КП-Новосибирск узнала, что новогодним желанием мэра стали новые троллейбусы с уфимского завода. В город приехали уже 9 троллейбусов. К большей радости Анатолия Локтя, в течение года ждут поставки еще 120 единиц.

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