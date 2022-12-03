Новогодняя столица России зажглась: 15 фото, в которых невозможно узнать серый Новосибирск

Новосибирск в 2023 году получил статус Новогодней столицы России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске с этой субботы, 3 декабря, началась программа Новогодней столицы России. Киноконцертный комплекс имени В. Маяковского превратился в Приёмную Всероссийского съезда Дедов Морозов с мастерской, кафе, фотозонами и мультфильмами. Приёмная будет работать каждые выходные декабря, сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Праздничные мероприятия стартовали 3 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гости на праздники съедутся со всей России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Концепция Новосибирска как Новогодней столицы – «вся Россия в гости к нам». Через три недели Деды Морозы со всей страны приедут на фестиваль в Новогоднюю столицу. Они проведут в Новосибирске четыре дня: будут водить хоровод вокруг ёлки на площади Ленина, откроют самый длинный каток в России на Михайловской набережной и покажут шоу во всех районах города.

Деды Морозы будут водить хоровод вокруг главной новосибирской ёлки. Фото: Иван МАКЕЕВ

К Рождеству, 7 января, на Фестиваль колокольного звона так же, со всей страны, созовут мастеров-звонарей. Как рассказывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, он приглашал их лично.

Удивить приезжающих из разных регионов России гостей Новосибирск сможет не только достопримечательностями, вроде самого большого театра страны – НОВАТа, Академгородка, зоопарка. К Новому году в городе произошли колоссальные изменения, которые особенно видны вечером. Когда на улице темнеет, на гирляндах по всему Новосибирску загораются миллионы лампочек.

Весь Новосибирск превратился в сплошную фотозону. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Театральном сквере, Первомайском сквере гости увидят светящихся оленей, арки в виде снежинок. Напротив НОВАТа стоит огромная новогодняя ёлка.

Театральный сквер украсили снежинками. Фото: Иван МАКЕЕВ

На главной новогодней ёлке есть и живые, и искусственные ветви, они пушистые и вкусно пахнут. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние украшения в сквере стоили больше 2 миллионов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Первомайском сквере поселились олени. Фото: Иван МАКЕЕВ

А чего стоит пешеходная улица Ленина! Золотые ворота для нее успели закупить еще в прошлом году. Подвесной потолок – не хуже, чем в столице. Но, в отличие от Москвы, где гирлянды прибиты к домам, в Новосибирске украшения повесили на специально установленные конструкции, потому что здания по бокам от тоннеля являются памятниками архитектуры.

На пешеходной улице Ленина организуют фестиваль ёлок - соревноваться будут рестораторы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Даже обычные деревья в Новосибирске выглядят, как новогодние ёлки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирск готов к проведению новогодних мероприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

– Когда мы стали Новогодней столицей России, то решили показать людям, как может выглядеть улица Ленина в пешеходном формате. Сейчас предлагаем попробовать до февраля, и в дальнейшем решим, нужна ли такая улица Ленина жителям города, – рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

Новосибирцы успели оценить новогоднее украшение города. Фото: Иван МАКЕЕВ

К излюбленным достопримечательностям прибавились новогодние фотозоны. Фото: Иван МАКЕЕВ

На пешеходной улице пройдет Фестиваль ёлок. Рестораны и магазины нарядят новогодние деревья и выставят фотозоны на тротуаре. На Михайловской набережной откроют ледовый городок, посвященный 130-летию Новосибирска в 2023 году.

Изначально Новогоднюю столицу России планировали использовать для продвижения имиджа Новосибирска. Мэрия хотела показать туристический потенциал столицы Сибири. Каждый район должен был представлять по федеральному округу РФ, традиции и культуру округов в Новосибирске изучали в течение двух лет. А на улице Ленина планировали установить огромную сцену в виде снежинки и пригласить звезд со всей страны. Но от этих идей пришлось отказаться из-за начала СВО.

Деньги, выделенные на проведение праздника, направили на помощь семьям мобилизованных. Фото: Иван МАКЕЕВ

Миллионы рублей, предусмотренные на проведение праздника, решили перераспределить на помощь семьям мобилизованных и военнослужащих. Также на эти деньги город организовал каникулы в Новосибирске для детей из Беловодского района Донбасса. К тому же, все дети с Донбасса получат подарки от Новосибирска – новогодние шарфы, шарфики и книги.

Салюта в этом году не будет, его заменит феерическое украшение города. Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце новогодней программы Новосибирск передаст символ Нового года – снежинку из домика на Михайловской набережной – следующей праздничной столице – городу Суздаль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber