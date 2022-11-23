В Новосибирске ледовый городок на набережной построят в честь наступающего юбилея города

В Новый год - 2023 новосибирский ледовый городок на набережной посвятят юбилею города. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На территории Михайловской набережной построят большой ледовый городок. В этот раз тематикой для установки скульптур станет наступающий 130-летний юбилей Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Открытие запланировано перед самым Новым годом, на 30 декабря. Вход детям до 3-х лет, участникам боевых действий и инвалидам (при предъявлении удостоверений) бесплатный. Всем остальным нужно будет заплатить за посещение городка от 200 до 350 рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ледяные скульптуры появятся и в центре города, напротив НОВАТа.

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