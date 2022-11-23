В Новосибирске ледовый городок в Театральном сквере построят за 2,2 миллиона рублей

На ледовый городок в центре Новосибирска потратят больше 2,2 миллиона рублей. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске построят небольшой ледовый городок в Театральном сквере на площади Ленина. Аукцион на декоративное оформление сквера у НОВАТа на госзакупках объявила «Городская дирекция творческих программ».

В условия договора входят добыча и доставка льда, монтаж вагончиков и биотуалетов для рабочих, оформление 8 подиумов и ледовой ограды вокруг елки, а также возведение ледяного забора около 100 метров в длину с выемками для лавочек.

Кроме того, подрядчику предоставляется творческая свобода: он должен изготовить декор по своему усмотрению, подсветить его, украсить забор художественной резьбой.

Заявки принимают до завтра, 24 ноября. Сроки выполнения работ: со 2 по 22 декабря.

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