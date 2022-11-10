Сто детей из Донбасса привезут в Новосибирск на новогодние праздники

В Новосибирск привезут 100 детей из Беловодского района на Новый год.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
На Новый год в Новосибирск привезут сто детей из Беловодского района ЛНР. Об этом в четверг, 10 ноября, в эфире радио КП-Новосибирск рассказал мэр города Анатолий Локоть.
Из-за сокращения расходов на новогодние праздники освободилась часть бюджета. Его потратили на выплаты семьям мобилизованных, снаряжение батальона «Вега» и проведение праздничных мероприятий для детей.
– Также на сэкономленные средства планируем 100 ребятишек привезти к нам на новогодние праздники. Чтобы они почувствовали другую обстановку, вне боевых действий, чтобы облегчить их восприятие мира, – подчеркнул мэр.
Кроме того, муниципалитет закупает подарки для детей в Беловодском районе, которые доставят ребятам на Новый год.
Сейчас в Новосибирске живут более 500 семей эвакуированных с освобожденных территорий, из них 105 детей. Более 70 – школьники. Всем детям предоставлены места в школах и детских садах.
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