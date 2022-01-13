В Новосибирск привезли снежинку — символ «Новогодней столицы России»

В Новосибирск прибыл символ «Новогодней столицы России» — филигранная снежинка. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска

В четверг, 13 января, в Новосибирск прибыл символ «Новогодней столицы России» — филигранная снежинка. Привезли ее в наш город на поезде «Москва — Владивосток». В прошлом году этот титул носил Нижний Новгород.

— Новосибирск стал одиннадцатой по счету новогодней столицей России. Ранее этого титула удостаивались Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань, Калуга и Нижний Новгород, — сообщали ранее в мэрии города. — Такой титул получают города, выигравшие конкурс. Экспертное жюри учитывает ряд факторов: наличие площадок для проведения мероприятий, развитая культурная среда, опыт проведения масштабных мероприятий и другое.

Установят снежинку в специальном «домике» на Михайловской набережной.

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