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Общество1 декабря 2022 18:37

Сияет как в сказке: двенадцать ярких кадров с новогодней улицы Ленина в Новосибирске

В Новосибирске в центре города зажгли гирлянды к Новому году
Галина СИМОНОВА
Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку.

Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку.

Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку. В 2023 году город стал новогодней столицей России и уже с ноября его украшают к предстоящему торжеству. Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центральный район.

Украсили к празднику и Первомайский сквер.

Украсили к празднику и Первомайский сквер.

Фото: Никита МАНЬКО

Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центр города.

Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центр города.

Фото: Никита МАНЬКО

В 2023 году город стал новогодней столицей России.

В 2023 году город стал новогодней столицей России.

Фото: Никита МАНЬКО

Так, главная городская елка уже установлена и наряжена напротив НОВАТА. И в самом театральном сквере появились разные сверкающие украшения и декорации. Украсили уже и Первомайский сквер. Но ярче всего иллюминацией сияет улица Ленина.

Над улицей Ленина появится "потолок" из гирлянд.

Над улицей Ленина появится "потолок" из гирлянд.

Фото: Никита МАНЬКО

Улицу Ленина украсят по московскому образцу.

Улицу Ленина украсят по московскому образцу.

Фото: Никита МАНЬКО

В этом году ее сделали пешеходной. Движение машин там будет перекрыто примерно на два месяца: с 1 декабря и примерно до конца января. Оформили улицу по московскому образцу. Там появился «потолок» из гирлянд, а также украшенная гирляндами и шарами арка, повторяющая архитектурные формы оперного театра.

Форма арки повторяет контур НОВАТа.

Форма арки повторяет контур НОВАТа.

Фото: Никита МАНЬКО

Улица Ленина будет пешеходной два месяца.

Улица Ленина будет пешеходной два месяца.

Фото: Никита МАНЬКО

Также там разместят нарядно украшенные новогодние елки — разные по размеру, формам и освещению, они будут представлять различные бизнесы города. На улице будут работать магазины, где можно будет купить праздничные сувениры.

Некоторые пространства просто созданы для селфи.

Некоторые пространства просто созданы для селфи.

Фото: Виктория МИНАЕВА

В сквере появились красивые светящиеся декорации.

В сквере появились красивые светящиеся декорации.

Фото: Никита МАНЬКО

А 2 декабря гостей ждут в Первомайском сквере. Там также откроют новогоднюю площадку и запустят светодиодный фонтан.

Еще там запустят светодиодный фонтан.

Еще там запустят светодиодный фонтан.

Фото: Никита МАНЬКО

В городе уже царит праздничная атмосфера.

В городе уже царит праздничная атмосфера.

Фото: Никита МАНЬКО

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