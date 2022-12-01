Сияет как в сказке: двенадцать ярких кадров с новогодней улицы Ленина в Новосибирске

Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку. В 2023 году город стал новогодней столицей России и уже с ноября его украшают к предстоящему торжеству. Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центральный район.

Украсили к празднику и Первомайский сквер. Фото: Никита МАНЬКО

Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центр города. Фото: Никита МАНЬКО

В 2023 году город стал новогодней столицей России. Фото: Никита МАНЬКО

Так, главная городская елка уже установлена и наряжена напротив НОВАТА. И в самом театральном сквере появились разные сверкающие украшения и декорации. Украсили уже и Первомайский сквер. Но ярче всего иллюминацией сияет улица Ленина.

Над улицей Ленина появится "потолок" из гирлянд. Фото: Никита МАНЬКО

Улицу Ленина украсят по московскому образцу. Фото: Никита МАНЬКО

В этом году ее сделали пешеходной. Движение машин там будет перекрыто примерно на два месяца: с 1 декабря и примерно до конца января. Оформили улицу по московскому образцу. Там появился «потолок» из гирлянд, а также украшенная гирляндами и шарами арка, повторяющая архитектурные формы оперного театра.

Форма арки повторяет контур НОВАТа. Фото: Никита МАНЬКО

Улица Ленина будет пешеходной два месяца. Фото: Никита МАНЬКО

Также там разместят нарядно украшенные новогодние елки — разные по размеру, формам и освещению, они будут представлять различные бизнесы города. На улице будут работать магазины, где можно будет купить праздничные сувениры.

Некоторые пространства просто созданы для селфи. Фото: Виктория МИНАЕВА

В сквере появились красивые светящиеся декорации. Фото: Никита МАНЬКО

А 2 декабря гостей ждут в Первомайском сквере. Там также откроют новогоднюю площадку и запустят светодиодный фонтан.

Еще там запустят светодиодный фонтан. Фото: Никита МАНЬКО

В городе уже царит праздничная атмосфера. Фото: Никита МАНЬКО

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