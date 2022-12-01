Сияет как в сказке: двенадцать ярких кадров с новогодней улицы Ленина в Новосибирске

Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку.
Фото: Никита МАНЬКО
Новосибирск все больше становится похож на зимнюю сказку. В 2023 году город стал новогодней столицей России и уже с ноября его украшают к предстоящему торжеству. Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центральный район.
Украсили к празднику и Первомайский сквер.
Фото: Никита МАНЬКО
Праздничных пространств в Новосибирске будет много, но упор делается на центр города.
Фото: Никита МАНЬКО
В 2023 году город стал новогодней столицей России.
Фото: Никита МАНЬКО
Так, главная городская елка уже установлена и наряжена напротив НОВАТА. И в самом театральном сквере появились разные сверкающие украшения и декорации. Украсили уже и Первомайский сквер. Но ярче всего иллюминацией сияет улица Ленина.
Над улицей Ленина появится "потолок" из гирлянд.
Фото: Никита МАНЬКО
Улицу Ленина украсят по московскому образцу.
Фото: Никита МАНЬКО
В этом году ее сделали пешеходной. Движение машин там будет перекрыто примерно на два месяца: с 1 декабря и примерно до конца января. Оформили улицу по московскому образцу. Там появился «потолок» из гирлянд, а также украшенная гирляндами и шарами арка, повторяющая архитектурные формы оперного театра.
Форма арки повторяет контур НОВАТа.
Фото: Никита МАНЬКО
Улица Ленина будет пешеходной два месяца.
Фото: Никита МАНЬКО
Также там разместят нарядно украшенные новогодние елки — разные по размеру, формам и освещению, они будут представлять различные бизнесы города. На улице будут работать магазины, где можно будет купить праздничные сувениры.
Некоторые пространства просто созданы для селфи.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В сквере появились красивые светящиеся декорации.
Фото: Никита МАНЬКО
А 2 декабря гостей ждут в Первомайском сквере. Там также откроют новогоднюю площадку и запустят светодиодный фонтан.
Еще там запустят светодиодный фонтан.
Фото: Никита МАНЬКО
В городе уже царит праздничная атмосфера.
Фото: Никита МАНЬКО
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