«Они однозначно существуют!»: кто такая Анна Кикина, улетевшая на МКС, и верит ли она в инопланетян

Анна Кикина 10 лет готовилась к этому дню. Фото https://vk.com/spacex

5 октября в космос отправился международный экипаж: женщина-морпех из США, ее земляк-физик, 59-летний японец и обладательница неотразимой улыбки из России.

Четыре космонавта: россиянка, двое американцев и японец. Фото https://vk.com/spacex

Наша землячка Анна Кикина – единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса.

Анна — самая молодая в экипаже, который отправился на МКС. Фото https://vk.com/spacex

Родом Аня из Новосибирска. Она - увлеченный спортсмен, обладательница целой коллекции наград и выпускник класса спасателей (школу, где училась девушка, курировали сотрудники МЧС).

По образу Анны Кикиной сделали куклу Барби. Фото: пресс-служба Mattel

Конечно, всякий раз, когда россиянка отправляется на орбиту, мы вспоминаем первую женщину в космосе - Валентину Терешкову. Она – уроженка деревушки из Ярославской области.

Валентина Терешкова отправилась в космос, когда ей было 26 лет. Фото РИА Новости

Оба полета – яркие события не только в науке, но и в политике. Миссия Терешковой – это очередная победа Советского Союза в космической гонке. Первый искусственный спутник – заслуга СССР, первый человек, покинувший атмосферу Земли – наш, первая женщина – тоже советский человек!

На орбиту россиянку доставил корабль Илона Маска. Фото Роскосмос

Анна Кикина тоже стала героиней мировых и политических событий. Не успела она полететь на МКС, а производитель космической техники из Америки Илон Маск уже признал Крым российским.

Запуск ракеты. Фото Роскосмос

Что еще общего у двух женщин-космонавтов? Спорт, музыкальные увлечения… Редакция КП-Новосибирск решила более детально сравнить биографии Валентины и Анны.

Сравниваем биографии Валентины Терешковой и Анны Кикиной.

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