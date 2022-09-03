«Играла Бабу-ягу, спасла брата из Катуни»: новосибирские учителя рассказали о школьных годах космонавта Анны Кикиной

Раньше Анна сидела за школьной партой, а теперь - на лекциях для космонавтов. Фото: Роскосмос

Стала известна дата отправления на МКС новосибирской женщины-космонавта Анны Кикиной. Как сообщается в группе Роскосмоса, ракета SpaceX Crew Dragon отправится в путь 3 октября 2022 года. 8 сентября Анна должна отправиться в США для прохождения заключительных тренировок перед полетом.

Что же известно об Анне Кикиной? Родилась в 1984 году в Новосибирске, окончила здесь школу. Из института вышла с дипломом инженера-гидротехника по специальности «защита от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных объектах». После работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на развлекательной радиостанции, при этом всегда занималась спортом. Корреспондент КП-Новосибирск ранее брал интервью у будущей космонавтки, теперь мы попросили поделиться своими воспоминаниями ее школьных учителей.

ДУША КЛАССА

Анна перешла в школу № 29 в 10-м классе, в 1999 году. В то время в школе открывался второй набор в класс «Спасатель» под эгидой МЧС. Туда приглашали детей, решивших посвятить себя этой профессии. Старшеклассники учились оказывать помощь пострадавшим при ДТП, в воде, на льду. Ане это было интересно.

- Я тогда была учителем русского языка и литературы и по совместительству завучем, поэтому и помню Аню хорошо. У нее в портфолио было много спортивных наград. Уже в то время она увлекалась альпинизмом, - рассказала КП-Новосибирск Галина Белобородова, директор школы № 29. - Помним ее красивой русской девушкой, с такой длинной косой. Потом уже, в 11-м классе, она решила подстричься.

Аня и ее классный руководитель. Фото: предоставлено учителями школы

По словам педагога, юные спасатели ходили в походы зимой и летом. Вечером коротали время у костра под звуки гитары. Оказалось, что Анна хорошо играет и поет, в том числе и песни маминого сочинения.

Сибирячка (третья справа) училась в классе «Спасатель». Фото: предоставлено учителями школы

- Она прекрасно рисовала пейзажи, играла в нашем школьном театре, участвовала в команде КВН. Все, за что она бралась, у нее получалось. Очень легкая на подъем. Аня была душой класса, ее все уважали, особенно парни. Она могла дать отпор.

СПАСЕНИЕ БРАТА

Несмотря на легкость и душевность, Аню помнят и как отважную девушку. Она всегда могла быстро сориентироваться в любой ситуации.

- Помню из рассказов ее классной руководительницы, что весной они поехали сплавляться на рафтах на Алтай. Аня взяла с собой младшего брата, он тогда еще учился в начальной школе. Во время сплава он упал с рафта, и Аня не задумываясь бросилась за ним в холодную воду, - добавляет Галина Белобородова.

«В ГРИМЕ ЕЕ НЕ УЗНАТЬ»

Никто из учителей не мог предположить, что Аня станет космонавткой. Скорее, актрисой.

Анна (стоит за мальчиком в синей водолазке) участвовала в школьной жизни. Фото: предоставлено учителями школы

- В то время у нас работала актриса из театра «Глобус», и она сама набирала детей в кружок. Отбор был простой. Она заходила в классы, говорила: «Встаньте, молодые люди», - и с серьезным лицом смотрела на всех. Аня прошла ее отбор, - поделилась с КП-Новосибирск Наталья Жужгина, заместитель директора по воспитательной работе.

Анна (в первом ряду крайняя справа) и в школе была веселая и целеустремленная. Фото: предоставлено учителями школы

В новогодних спектаклях Аня играла роль Бабы-яги.

- Я смотрела выступление и не узнала Аню. У нее был грим, нос какой-то, шапка. Только улыбка выдавала. Это была ее роль, на сцене она была великолепна, - вспоминает замдиректора.

ЧЕЛОВЕК-ИСПЫТАТЕЛЬ

По словам учителей, выпускница регулярно заглядывает в школу, когда прилетает в Новосибирск. Встречается со школьниками, рассказывает о своей подготовке и о том, каково это - быть космонавтом.

- Аня - человек-испытатель. У нее есть внутренний стержень. Для нее чем труднее, тем интереснее. В отряде она единственная женщина. И каждый раз ей говорили, что вот-вот полетишь, а срок отодвигался. Другой мог бы сдаться, а Аня уверенно идет вперед. Она оптимист, - описывает выпускницу Наталья.

Анна обстригла волосы еще в школе. Фото: предоставлено учителями школы

Как говорят учителя, они с Аней постоянно на связи. Она сообщает им все новости и рассказывает, как идет подготовка.

- Мы ждем ее полета вместе с ней. В этом году во время выпускного вечера она написала, что точно летит на американском корабле. Честно скажу, немного запаниковали. Ну зачем на нем-то? - говорит Галина Белобородова.

Фотография с последнего звонка. Анна - крайняя слева. Фото: предоставлено учителями школы

Переживают, но гордятся выпускницей. Они желают ей скорее покорить космос. Наверняка на этом неугомонная оптимистка не остановится.

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