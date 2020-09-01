Высушенный борщ, полотенце вместо душа и 110 кило одежды: как готовится к полету на орбиту единственная в России женщина-космонавт

Костюмы очень тяжелые. «Сильно стесняет движения, сковывает», - говорит Анна. Фото: Роскосмос.

«Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на МКС через два года». Об этом в «Твиттере» объявила корпорация Роскосмос.

Длинноволосая красавица-спортсменка сейчас единственная женщина в российском отряде космонавтов. Анна родилась в 1984 году в Новосибирске, здесь же училась в школе и получила «вышку». Потом своим звонким смехом разбавляла радиоэфир - работала на музыкальной станции в Республике Алтай. А восемь лет назад узнала о наборе в космический отряд и прошла его, оставив позади армию конкурентов.

На космическую работу устраивалась вместе с супругом. Так что муж Александр Сердюк трудится рядом - он тренер-преподаватель в Центре подготовки космонавтов. А сама Анна - космонавт, который готовится к выходу на орбиту в 2022 году. Выкроив небольшое окно среди тренировок, она дала интервью КП-Новосибирск.

Тренировка в бассейне. Фото: Роскосмос.

БЫЛА ГИДОМ И РАДИОВЕДУЩЕЙ, СТАЛА КОСМОНАВТОМ

- Анна, знаю, что и в школьные годы, и после вы были совершенно далеки от космонавтики. Чем вы занимались?

- В детстве думала стать ветеринаром, врачом, милиционером. Вот такие у меня были представления о себе. Была увлекающимся, интересующимся ребенком, занималась спортом. В старших классах училась в школе с уклоном на физическую культуру и по профилю «Юный спасатель». Затем поступила в Новосибирскую академию водного транспорта и получила высшее техническое образование - стала инженером-гидротехником по специальности «защита от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных объектах». Затем жила на Алтае, работала программным директором и ведущей эфира на радиостанции развлекательного характера. Летом работала гидом-проводником на водных турах Горного Алтая.

Отработка приземления на Землю. Фото: Роскосмос.

- Как родители отнеслись к смене вашей профессии?

- Удивились, порадовались и поддержали. И продолжают поддерживать.

- Развлекательные радиопрограммы и подготовка к полету в космос - вещи очень разноплановые…

- Да, они никак не связаны между собой. Но пока я работала на радиостанции, была в процессе поиска себя и пыталась понять, чем я действительно хочу заниматься, куда себя вовлечь, чтобы полностью этому отдаваться. Хотя на радиостанции мне было очень интересно. Можно сказать, это было одним из моих любимых дел. Однажды я узнала, что идет открытый набор в отряд космонавтов, и поняла, что всю жизнь хотела стать космонавтом. Всю жизнь к этому шла. Особенно когда соотнесла с собой требования, которые предъявляются к претендентам.

Анна - единственная девушка в команде. Фото: Роскосмос.

ЗАНИМАЛАСЬ КАРАТЕ, САМБО И РУКОПАШНЫМ БОЕМ

- Что в вашей биографии помогло пройти отбор в отряд?

- Требований много. Необходимо быть гражданином Российской Федерации не старше 35 лет. Нужно иметь высшее образование, желательно техническое, и три года отработать по специальности. Приоритет, кстати, отдается тем, у кого авиационное и ракетно-космическое направление деятельности. Должен быть высокий уровень физической подготовленности - выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость. Также при подаче документов для прохождения отбора в отряд космонавтов помимо основных документов о себе к пакету прилагается и весомое количество медицинских справок, отражающих уровень здоровья. Обязательна высокая замотивированность к профессии, что во время психологической проверки, несомненно, будет выясняться.

- Но как у будущих космонавтов проверяют замотивированность? Нужно проходить детектор лжи?

- Никаких детекторов лжи. Два дня контроля на психологическую пригодность. В Центре подготовки космонавтов существует целый психологический отдел, который этим занимается. Еще огромное количество тестов - письменных, цифровых, на компьютере, творческих, всевозможных бесед. Все анализируется, сопоставляется, складывается - и по человеку выдается полная картина.

Вполне возможно, скоро девушка окажется на орбите. Фото: Роскосмос

- Два дня с утра до вечера идут тесты?

- Два дня - это только психологический отбор. Еще два дня - отбор по уровню физической подготовленности. Если проходишь дальше, тебя приглашают на экзамен для определения профпригодности, он длится порядка трех с половиной часов.

- Догадываюсь, что на нужном этапе вам очень помогла хорошая физическая подготовка. Каким спортом вы занимались на гражданке?

- Начиная со школы, я занималась плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем. В более старшем возрасте стала заниматься туризмом - спелеология, рафтинг, полиатлон. В институте я сдала нормативы на мастера спорта по зимнему полиатлону. По рафтингу тоже мастер спорта. Сейчас же просто любитель, поддерживаю форму.

Раньше Анна работала на радио, а потом круто изменила свою жизнь. Фото: Роскосмос.

ГЛАВНОЕ - ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ КОСТЮМ

- Что было для вас самым сложным в работе на радио? И что - самое сложное в отряде космонавтов?

- Если говорить про радио, то самым сложным, наверное, было выдавать в эфир материал в режиме реального времени без задержек и накладок. Работа ведущего эфира требовала качественно проговаривать интро, то есть вступление к песне, чтобы это было интересно и точь-в-точь, секунда в секунду, заканчивалось перед началом песенки. Это было самое сложное и интересное. А сложное сейчас - это работа в гидролаборатории, работа в скафандрах для выхода в открытый космос, шлюзование.

- Есть в этом какой-то наиболее ответственный элемент?

- Для меня это все - череда общих задач. Что-то одно не могу выделить. Но могу сказать, что очень важно отрегулировать настройки костюма, чтобы в последующем не замерзнуть и не перегреться в скафандре во время работы. Если вовремя не поймать момент, может быть большой дискомфорт, который повлияет на работоспособность.

Девушка променяла микрофон на рацию и мечты о полете. Фото: Роскосмос.

- Как устроен такой костюм?

- Костюм водяного охлаждения - это такой тряпочный обтягивающий костюм, в который вшиты трубочки, наполненные водой определенной температуры. Вода циркулирует по трубкам и либо снимает с тела излишнее тепло, либо, наоборот, подогревает. Температура меняется с задержкой, это такая инерционная система. Нужно заранее выставить температуру этой жидкости. Выставляешь, ожидая, что тебе будет немного холодно, или, наоборот, начнешь перегреваться, если будет активная какая-то работа. Настроишь неправильно - можешь замерзнуть или перегреться.

- А в скафандре как себя чувствуете?

- Примерка личного скафандра идет перед экспедицией - перед полетом в космос. Скафандры, которые мы используем на тренировках, одинаковые для всех. Нам выдают, мы в них тренируемся. А индивидуальный собирается, шьется, клеится под конкретного человека. Когда я первый раз надела скафандр, было чувство, будто сверху - дополнительная толстая шкура. Он сильно стесняет движения, сковывает.

- Анна, чем может отличаться персональный скафандр? Может космонавт, например, сказать: «Мне вот здесь, сбоку, очень важно иметь карман. Учтите, когда будете шить»?

- Нет. Кармашечки, рюшечки-хохорюшечки - это не учитывается. Речь идет об анатомическом сложении человека. Вот что такое - индивидуальный покрой скафандра.

- Заметьте нас! Фото: Роскосмос.

ТРЕНИРОВКИ В МАРСИАНСКИХ УСЛОВИЯХ

- Одежда космонавта очень тяжелая?

- Скафандр, в котором мы заходим в корабль, - это спасательный скафандр «Сокол», он весит порядка 10 килограммов. Не очень много. А скафандр для выхода в открытый космос весит порядка 110 килограммов. Но в космосе не вес, а больше инерция предмета играет роль при работе с ним.

- Где вы применяете такую тяжеленную одежду?

- В скафандре для выхода в открытый космос мы тренируемся, в первую очередь, в гидролаборатории. Там обезвешивающая среда - вода. Плюс есть группа водолазов, которая помогает придать скафандру нейтральную плавучесть, чтобы в толще воды он был как в невесомости. Делают это с помощью специальных грузов, которые цепляются к той или иной точке скафандра. А еще у нас есть тренажер для отработки шлюзования. Тоже в скафандрах работаем, там система обезвешивания на тросах, где есть возможность создавать разную силу притяжения - например, лунную гравитацию, марсианскую. Это все регулируется.

Лекция у космонавтов. Фото: Роскосмос.

- Как проходит обучение космонавтов?

- С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 - лекции, практические занятия, тренировки. Например, по ручному управлению кораблем, по взаимодействию с различными системами корабля и станции. Проходят специальные виды подготовки - летная, парашютная, выживание в различных климатогеографических областях. Тренировки в гидролаборатории, работа в скафандрах. Изучаем системы корабля, станции, отрабатываем действия при ремонте, замене каких-то элементов. Затем - проведение научных экспериментов, которые планируется вести на борту. Еще систематически проходим медицинский контроль. Все это идет согласно внутреннему документу - расписанию. Отдел планирования готовит его каждую неделю.

- Если в 2022 году вы полетите в космос, какими будут ваши функции в экипаже?

- Подготовка космонавта к полету проходит в три этапа: общекосмическая подготовка, группы специализации и совершенствования, подготовка в экипажах. Я сейчас в группе совершенствования. Вот когда меня назначат в экипаж, тогда появятся новые функции и задачи.

Отработка ЧП: вдруг кто-то из экипажа сломает руку. Фото: Роскосмос.

БОРЩ У КОСМОНАВТОВ - ОБЕЗВОЖЕННЫЙ

- Вы обязаны следить за своим питанием, чтобы сохранять нужную форму?

- В центре подготовки космонавтов есть летная столовая. Ответственность за калорийность, за питательность пищи - полностью на ней.

- А там, наверное, еда в тюбиках?

- Даже на орбитальной станции в тюбиках в основном лишь приправы - хрен, кетчуп, горчица, майонез, джемы.

- Ну а ваш повседневный рацион? Вас не учат есть борщ из тюбика?

- Сейчас в тюбиках уже нет еды. Когда космонавтика только зарождалась, конечно, искали варианты упаковки еды для употребления ее в космосе. Сейчас еда у космонавтов в основном консервированная либо сублимированная - высушенная. На станции в такую добавляется вода, которая ее восстанавливает. К примеру, борщ - высушенный. Все микроэлементы, питательные и вкусовые качества сохранены.

- Анна, а гигиена в космосе… С ней, наверное, столько сложностей. Вот у вас такие красивые длинные волосы. Как их помыть, находясь в сотнях километров над своей планетой с привычным душем?

- Для волос выдается специальный раствор на растительной основе, который наносится на влажные волосы. А влажными волосы делаются с помощью влажного полотенца. Такие полотенца упакованы в пластиковые запаянные пакеты. Раскрываешь - получаешь влажное полотенце. Можешь протирать им тело, смачивать волосы, чтобы потом наносить на них очищающий раствор. Потом также влажным полотенцем его снимаешь. И все гигиенические принадлежности доставляются на станцию в нужном количестве на каждого члена экипажа.

- А душ можно принять на станции?

- Нет. Такие эксперименты проводились на станции «Мир», но это оказалось непрактичным.

- С кем-то из женщин, уже побывавших в космосе, вы знакомы?

- Да, знакома с Валентиной Владимировной Терешковой, с Еленой Серовой. У нас женщин-космонавтов не так много было, так что с половиной из них я знакома. Елена дала мне пару советов на предмет гигиены.

Несмотря на все трудности, Анна мечтает попасть на МКС, а мы желаем ей удачи! Фото: Роскосмос.

«ИНОПЛАНЕТЯНЕ? КОНЕЧНО СУЩЕСТВУЮТ!»

- Насколько я знаю, вы участвовали в эксперименте, который имитировал полет на Луну. Что это были за учения?

- Этот эксперимент предназначен для того, чтобы отработать взаимодействие экипажа в полете на Луну. Насколько можно было сымитировать такой полет, это было сделано: замкнутое пространство без сообщения с внешней средой, радиообмен с Землей, питание как на станции, гигиена как на станции, режим труда и отдыха, выполнение научных экспериментов. В общем, максимум, что можно было воспроизвести, как в космическом полете. Этот эксперимент будет продолжаться и дальше.

- Есть вероятность, что однажды вы на самом деле посетите Луну?

- Конечно есть. Поживем - увидим.

- Может, сочтете вопрос странным, но я должен поинтересоваться: вы верите в инопланетян?

- Очень даже классный вопрос! Я однозначно верю в существование каких-то форм жизни за пределами Земли. Может, простейших форм, но они однозначно существуют где-то в комфортных для них условиях. А если они есть за пределами нашей планеты, значит, они инопланетяне.

- Анна, а правда, что все космонавты любят фильм «Белое солнце пустыни» и песни «Смысловых галлюцинаций»?

- Есть такая традиция - смотреть этот фильм перед полетом. А группу я лично люблю. Когда работала на радиостанции, музыканты приезжали в наш город, давали концерт, мне даже удалось спеть с ними одну песенку на сцене. Нравятся мне эти ребята. Например, песня «Я за широко открытые глаза».

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