«Новый рекорд!»: в Новосибирске на Михайловской набережной открыли самый длинный в России каток

Самый длинный каток в России открыли на Михайловской набережной в Новосибирске. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске в субботу, 24 декабря, на Михайловской набережной, открыли самый длинный в России каток. Лед залили от парка «Городское начало» до пристани Речного вокзала. На открытии гигантского катка вместе с Дедами Морозами, приехавшими в город со всех уголков страны, побывал корреспондент КП-Новосибирск.

У всех, кто пришел на открытие, было прекрасное настроение. Фото: Никита МАНЬКО

– Международное агентство InterRecord признало каток в Новосибирске, длина которого 1300 метров, самым длинным в России. Мэру города, Анатолию Локтю, Деды Морозы вручили диплом об этом рекорде, – рассказал корреспондент КП-Новосибирск.

Мэру города, Анатолию Локтю, Деды Морозы вручили диплом о рекорде Фото: Никита МАНЬКО

Для гостей мероприятия устроили праздничную программу. Фото: Никита МАНЬКО

Деды Морозы, которые гостят сейчас в Новосибирске, прокатились по всему катку. Время преодоления дистанции, от начала до конца, составило 22 минуты.

На Михайловской набережной царит новогоднее настроение. Фото: Никита МАНЬКО

– Длина катка 1300 метров! А почему? Потому что в следующем году Новосибирску будет 130 лет! Мы идем к этой замечательной дате. Впереди нас ждет немало рекордов! В следующем году планируем съезд Снегурочек! Установим новый рекорд по количеству снежных слепленных баб! – сказал на празднике в честь открытия мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Опробовать лед на самом длинном в России катке пришли сотни новосибирцев. По нему сегодня рассекали и взрослые и ребятишки. Для всех желающих там организовали аренду коньков.

Опробовать лед на самом длинном в России катке пришли сотни новосибирцев. Фото: Никита МАНЬКО

Также для гостей праздника устроили фаер-шоу и световое представление. На всей протяженности каток украсили яркими новогодними гирляндами. Они освещают пространство и добавляют праздничного настроения.

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