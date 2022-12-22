Мэр Новосибирска рассказал, какой подарок мечтает получить на Новый год

Мэр Новосибирска рассказал, что хочет получить новые троллейбусы на Новый год. Фото: стоп-кадр МЭР_и_Я.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что мечтает получить в подарок для себя и для города на Новый год. Об этом он сообщил в ходе часа прессы в четверг, 22 декабря.

– 120 троллейбусов – хороший подарок в следующем году, и неплохой подарок в этом – 9 троллейбусов. Это как в детстве: троллейбус – лучшая игрушка. Несмотря на то, что я вполне взрослый человек, мне доставляет удовольствие, когда у нас в городе появляется новая техника – современная, удобная, которая радует глаз и выглядит красиво, – объяснил Анатолий Локоть, отвечая на вопрос КП-Новосибирск.

Из 9 троллейбусов пока привезли только один, остальные обещают доставить до конца года. Напомним, на поставку 120 новых единиц транспорта уже выбрали подрядчика.

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