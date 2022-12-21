Новосибирску поставят 120 троллейбусов за 5 миллиардов

Новосибирск получит 120 новых троллейбусов по лизинговому соглашению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирск получит 120 новых троллейбусов по лизинговому соглашению. Горэлектротранспорт выбрало поставщика, который займется этим.

Как сообщается на сайте госзакупок, это должны будут быть низкопольные троллейбусы первого класса большой вместимости и с увеличенным автономным ходом. Начальная цена закупки — 4, 996 миллиардов рублей.

Троллейбусы в лизинг Новосибирск получит до 2027 года.

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