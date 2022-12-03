В Новосибирск привезут 120 новых троллейбусов почти за 5 миллиардов рублей

В Новосибирске появятся 120 новых троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к концу 2023 года появятся 120 новых троллейбусов. По договору лизинга поставщик должен будет закупить транспорт и предоставить его в пользование города. «Горэлектротранспорт», в свою очередь, будет выплачивать лизингодателю ежегодно почти по миллиарду рублей до конца 2027 года.

Начальная стоимость тендера на госзакупках – 4,99 миллиарда рублей. Каждый месяц с июня 2023 года Новосибирск будет получать по 20 новых низкопольных троллейбусов с вместимостью около 100 пассажиров. Транспорт отвезут на стоянку в Дзержинский троллейбусный филиал.

Исполнителя выберут в этом году к 21 декабря.

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