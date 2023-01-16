Театр Афанасьева получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания в Новосибирске

В Новосибирске введен в эксплуатацию обновленный театр Афанасьева. Фото: Telegram-канал Анны Терешковой.
Новосибирский театр под руководством Сергея Афанасьева на улице Максима Горького, 52, официально введен в эксплуатацию. Разрешение было получено еще 30 декабря. Его опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.
По данным документа, стоимость превращения бывшего кинотеатра «Пионер» в драматический городской театр составила более 713,6 миллиона рублей.
Напомним, техническое открытие нового здания театра Афанасьева состоялось еще в середине августа. 15 января коллектив закрыл последний сезон на старой сцене и готовится к переезду.
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