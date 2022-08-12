В Новосибирске 12 августа состоялось техническое открытие театра Афанасьева

В Новосибирске состоялось техническое открытие театра Афанасьева. Фото: Правительство НСО.

Техническое открытие театра Афанасьева в Новосибирске состоялось в пятницу, 12 августа. Оно приурочено к празднованию Дня строителя.

Новые помещения для театра реконструировали за счет средств федерального и регионального бюджетов. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, театральное «новоселье» стало возможным благодаря целенаправленной работе по решению этой задачи правительством Новосибирской области и личному участию главы региона Андрея Травникова. Реконструкцию бывшего здания кинотеатра «Пионер» включили в нацпроект «Культура».

Губернатор Андрей Травников напомнил, что театр Афанасьева – это уникальный образец авторского театра. Он поблагодарил застройщика – Ремонтно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» – и заявил, что компания является надежным партнером региона с высоким уровнем исполнения работ и строгой пунктуальностью.

Гендиректор компании Михаил Голубев отметил, что новое здание стало подарком Новосибирской области к ее 85-летнему юбилею и заявил, что театр Афанасьева простоит больше 100 лет.

Его приурочили ко Дню строителя. Фото: Правительство НСО.

Также глава региона признал отличный выбор места в центре города и отметил участие правительства Новосибирской области и мэрии Новосибирска в реконструкции театра.

– Качественный финиш работ над театром Афанасьева даёт нам возможность и дальше участвовать в федеральных программах нацпроекта, поднимает имидж и авторитет региона при работе с федеральным центром. У нас будут новые масштабные проекты при поддержке федерального бюджета, – подчеркнул Андрей Травников.

Строители аккуратно устранили все дефекты стен и перегородок, укрепили фундамент. Они не меняли исторический внешний облик бывшего кинотеатра «Пионер», изменяя проект под него. При этом были учтены все требования безопасности.

Зал вмещает 209 зрителей. Фото: Правительство НСО.

Зрительный зал театра Афанасьева с новыми зелеными креслами увеличился в два раза по сравнению с прошлыми его зданиями. Сейчас он рассчитан на 209 мест. Общая площадь культурного заведения составляет 3 тысячи квадратных метров. В обновленном здании есть место для репетиций, удобные гримерки и три цеха – для изготовления костюмов, шитья и декораций. Построен вестибюль, гардероб и буфет.

Благодаря реконструкции в спектаклях начнут применять последние театральные технологии. Театр Афанасьева скоро порадует публику новым репертуаром и начнет устраивать фестивали в своем новом здании.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников непосредственно участвовал в решении задачи реконструкции помещений для театра Афанасьева – он неоднократно обсуждал этот вопрос с представителями федеральной власти. Благодаря целенаправленной работе по решению этого вопроса областными властями и личному участию главы региона мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Сметная стоимость составляет 630 млн рублей.

Театр Афанасьева – второй театр региона, который получил средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году отремонтировали кровлю театра «Глобус».

За предыдущие несколько десятков лет в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе строятся дворцы спорта, арены, стадионы, СКИФ, кампус мирового уровня НГУ, медучреждения и четвертый мост, реконструируют терминал «Толмачево». Развивается и жилищное строительство: с начала 2022 года в регионе построили 1,179 миллиона квадратных метров жилья. Это почти на 40 % больше прошлогоднего уровня.

Глава региона Андрей Травников лично контролирует ход работ.

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