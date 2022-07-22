Строители раскрыли секреты новосибирской станции метро «Спортивная»

В Новосибирске показали почти достроенную станцию метро «Спортивная». Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная». Финал близок. Корреспонденты КП-Новосибирск своими глазами увидели, как «Спортивная» выглядит изнутри, и узнали, чем она отличается от других станций.

ДВЕРИ БУДУТ ЛЕГКИМИ

Снаружи станция выглядит непримечательно. Но это пока: строители обещают, что скоро вход в метрополитен засветится разноцветными огнями. Со стороны ЛДС поставят проектор, который будет транслировать на фасад станции четкие картинки — спортсменов, флаг и прочую символику. Само здание украсят светодиодным шнуром. «Гирлянду» запрограммируют на цветовые композиции. Но иллюминация рассчитана только на вечернее время. Днем горожанам предлагают любоваться на серо-голубую облицовку, которая по стилю сочетается с оформлением ЛДС.

Скоро заработают эскалаторы. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

От других станций «Спортивная» отличается не только «нарядом», но и оснащением. К примеру, на входе установлены легкие двери. Для прохода через них сила не потребуется. А для маломобильных пассажиров установят автоматические двери, разъезжающиеся при нажатии кнопки, и четыре лифта.

Работа идет по плану. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

ДВЕРИ КАК В ПЕТЕРБУРГЕ

Еще одна новинка: «Спортивная» спроектирована по примеру Санкт-Петербурга в виде станции закрытого типа. То есть поезд не выезжает на станцию как таковую, он остается за стенкой, внутри «трубы». Перрон уже оградили от рельсов стеной. В нее вмонтируют двери, которые будут открываться одновременно с дверями подъехавшего поезда.

Пассажиров от подъезжающего поезда защитит стена. Дверные проемы пока закрыты - для безопасности рабочих. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Говорят, ленинградские метростроители придумали это для того, чтобы люди не падали на железнодорожные пути. Еще перегородка защитит от холода. Максимальный расчет таков: при температуре в тоннеле −47 на перроне будет +17. Створки делали питерские проектировщики с учетом новосибирских морозов. Летом же на станции заработают кондиционеры.

А ДВА ПЕРРОНА - КАК НА «РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ»

«Спортивную» проектировали как раз под новый стадион. Ожидается, что за час она сможет обслуживать 24 тысячи человек. Рядом со станцией хотят установить остановки общественного транспорта — все для комфорта болельщиков.

Станция метро находится недалеко от нового ЛДС. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Новая станция состоит из трех уровней: подвал, первый и второй этажи. При входе пассажиры попадают в вестибюль первого этажа. Тут разместятся шесть касс, автоматы по продаже жетонов и турникеты со стеклянными дверцами. Банковскую карту примут везде, так что наличку можно не брать. Далее остается по эскалаторам подняться на второй этаж и уже там сесть на поезд. Перрона будет два, как на «Речном вокзале».

Станислав Донцов ответил на все вопросы журналистов. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Станция выполнена в строгих серо-коричневых тонах. В вестибюле уже доделали панно с фигурами спортсменов: фигуристка, баскетболист, бобслеист. Всего будет шесть фигур из коричневого гранита и две — из нержавеющей стали.

Фигуристка выполнена из российского гранита, стена - тоже. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Строители говорят, что идут по графику и планируют сдать объект к концу сентября.

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