В Новосибирске после реконструкции открыли Заельцовский парк. Фото: "Новосибирь".

В Новосибирске ко Дню города открыли Заельцовский парк. Торжественное мероприятие прошло в субботу, 25 июня.

– Парк открылся после реконструкции. Там обновили эко-тропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки. Кроме того, там появилось сухое озеро, а также другие функциональные реновации. При этом окончательно реконструкция закончится осенью, – передает Телеграм-канал правительства НСО «Новосибирь».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дениса Архипова, работы по восстановлению парка заняли чуть более года. После них Заельцовский парк заметно преобразился. На реконструкцию направили примерно 130 миллионов рублей. Выделили их из федерального, а также областного бюджетов.

– Замечательный получился подарок ко Дню города, – уверен Денис Архипов.

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