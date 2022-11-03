Фото и видео открытия стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске 3 ноября 2022 года: лучшие кадры с торжества

Стелу торжественно открыли 3 ноября. Фото: Мэрия Новосибирска

Публикуем лучшие фото и видео открытия стелы «Город трудовой доблести» 3 ноября 2022 года. Монумент будет располагаться в самом центре площади Калинина. Стела стала самым высоким подобным сооружением в России: вместе с постаментом ее высота достигает около 35 метров.

Стела украшена рисунками. Фото: Никита МАНЬКО

— Новосибирск — уже давно стал городом-примером того, как нужно чтить память героев. Мы благодарны президенту нашей страны, всероссийскому историческому обществу и всем, кто помог нашему городу получить это высокое государственное звание. Но прежде всего — мы кланяемся тем, кто одержал эту великую Победу, — отметил на церемонии открытия мэр города Анатолий Локоть. — Эта стела — дань не только исторической памяти, это — символ и сегодняшних трудовых успехов.

Десятки новосибирцев пришли посмотреть на открытие монумента. Фото: Никита МАНЬКО

Выглядит стела как оснащенный подсветкой четырехгранный штык с рисунками в советском стиле. По окружности монумента установлен светодиодный экран площадью почти 80 квадратных метров. Там будут транслировать видеоматериалы, посвященные трудовой доблести города.

У основания стелы находится мультимедийный экран. Фото: Никита МАНЬКО

Предшествовали церемонии открытия стелы шествия колон новосибирских трудовых коллективов. Представители заводов несли флаги и вымпелы с символикой своих предприятий. Десятки новосибирцев собрались у ограждения на площади, чтобы увидеть торжество вживую.

Трудовые коллективы новосибирских предприятий вышли на шествие. Фото: Никита МАНЬКО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber