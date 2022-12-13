Новый ЛДС в Новосибирске станет самым большим спортивным объектом в Сибири

Новый ЛДС в Новосибирске будет носить статус самого большого спортобъекта в Сибири. Фото: ООО «ЭлинАльфа»

Новый ЛДС в Новосибирске будет носить статус самого большого спортобъекта в Сибирском федеральном округе. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве строительства Новосибирской области.

Строительство ледового дворца уже вышло на завершающий этап. Все работы идут по графику. Подрядчику осталось закончить внутренние отделочные работы и подключить необходимое оборудование.

Также готовятся документы для сдачи ЛДС в эксплуатацию.

− Площадь ледовой арены составляет 71,2 тысячи метров квадратных. Она станет самым крупным спортивным объектом в СФО, − рассказали КП-Новосибирск в Минстрое.

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