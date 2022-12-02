Строительство нового ЛДС в Новосибирске вышло на завершающий этап

ЛДС планируют сдать в конце 2022 года. Фото: правительство НСО

В Новосибирске на финишную прямую вышло строительство нового ЛДС. Ледовый дворец подключили к инженерным сетям по постоянной схеме, благоустройство закончено, осталось только завершить внутренние отделочные работы и подключить оборудование.

— Помещения строящейся арены поэтапно передаются заказчику для ввода объекта в эксплуатацию. Завершается монтаж потолков, устраняются оставшиеся дефекты в отделке, возникшие в процессе работы, активно ведется монтаж спортивного оборудования. На малой арене начата установка хоккейных бортов, соответствующих актуальному регламенту международных хоккейных организаций, — сообщили в правительстве региона.

По словам главы областного Минстроя Алексея Колмакова, работы идут по графику. Подготовка документов для сдачи ЛДС идет параллельно с последними строительными работами. Запланировано, что сдадут арену к концу 2022 года.

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