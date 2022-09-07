Уголовное дело возбудили в отношении погибшего гида из Новосибирска после трагедии на Камчатке

Уголовное дело возбуждено в отношении погибшего гида из Новосибирска.

После гибели 9 человек при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке следователи возбудили уголовное дело в отношении директора новосибирской турфирмы Андрея Степанова и одного из гидов. В следственном управлении СК России по Камчатскому краю КП-Новосибирск уточнили, что вторым подозреваемым стал погибший в горах 41-летний гид из Новосибирска Андрей Мищенко.

– Уголовное дело возбуждено в отношении директора турфирмы и гида, сопровождавшего группу, погибшего, – подтвердили КП-Новосибирск в следственном управлении.

Второй гид, выживший барнаулец Иван Алабугин, проходит по делу свидетелем.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что первое уголовное дело возбудили по факту гибели 5 туристов по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Второе уголовное дело было возбуждено уже в отношении директора и гида по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Позже директора турфирмы задержали.

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