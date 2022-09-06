«В одиночку сходил на Казбек и Эльбрус»: друзья рассказали о новосибирском гиде, погибшем на Ключевской сопке

Близкие запомнят его как веселого и жизнерадостного человека. Фото: соцсети

Утром 6 сентября стало известно, что новосибирский гид Андрей Мищенко - девятый погибший во время восхождения на Ключевскую сопку. Мужчина работал в новосибирской турфирме, организовавшей восхождение. Близкие сибиряка рассказали о том, как он готовился к трагическому походу.

«СЛУЖИЛ НА КАВКАЗЕ И ПОЛЮБИЛ ГОРЫ»

Жизнерадостный спортивный парень - такими словами можно описать Андрея, смотря его профиль в социальных сетях. На странице мужчины сотни фотографий гор и его самого во время покорения хребтов.

- Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе, а потом связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении - восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке - восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, - описывали мужчину в новосибирской фирме, где он работал.

На странице фирмы в соцсетях можно прочитать, что новосибирец руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов с восхождением на Ключевскую сопку.

По словам знакомых, Андрей всегда был в отличной форме и занимался спортом - ОФП и боксом. Кроме этого, всегда ездил на альпсборы и тренировался в Новосибирске.

- Андрей подрабатывал иногда в промышленном альпинизме. Он был добрый, отзывчивый, всегда держал себя в форме. Не пил и не курил, - рассказали КП-Новосибирск знакомые погибшего. - Он был женат, развелся и больше не женился. Детей у него нет.

«ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОВОРИЛИ: «ЭТО ЖЕ АНДРЮХА, ОН ВЫЖИВЕТ»

Коллеги тоже вспоминают погибшего с теплотой.

- Андрей всегда был веселый и улыбался. Мы с ним вместе тренировались и работали. Пару лет назад он собрался и в одиночку сходил на Казбек и Эльбрус, на Казбеке познакомился с программистом, который тоже в одиночку поехал. Потом тот говорил, что если бы не Андрей, он бы не поднялся, - поделилась с КП-Новосибирск коллега погибшего.

Когда 3 сентября до Новосибирска дошла новость о трагедии на Ключевской сопке, все близкие новосибирца надеялись, что он выкарабкается. Увы, этого не случилось...

- Все в шоке, до последнего говорили: «Это же Андрюха, он сильный, он сможет, он выживет», - переживают друзья новосибирца.

Теперь правоохранители выясняют причины трагедии. Следователи возбудили два уголовных дела: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц». Директора новосибирской турфирмы уже задержали, а в офисе провели обыски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Камчатке при восхождении на Ключевскую сопку погибли новосибирские туристы

В группе было 12 человек (подробнее)

Число людей, погибших в ЧП на Ключевской сопке, выросло до 8 человек

Среди них, по последним данным, нет гида из Новосибирска (подробнее)

Стало известно состояние гида из Новосибирска, пострадавшего во время восхождения на Ключевскую сопку на Камчатке

У него сломан позвоночник (подробнее)

«Пробиться к выжившим мешает непогода»: что известно о гибели шести туристов на Ключевской сопке на 4 сентября 2022 года

Гид, выживший после ЧП на Ключевской сопке, связывается со спасателями по спутниковому телефону (подробнее)

Опубликован список туристов, заявившихся на покорение Ключевской сопки на Камчатке

Среди них есть люди из Новосибирска (подробнее)

Новосибирского директора турфирмы, организовавшей трагический тур на Камчатку, задержали

В клубе путешественников прошли обыски (подробнее)

Следователи возбудили уголовное дело на руководителя и гида турфирмы, организовавших восхождение на Ключевскую сопку

Во время восхождения погибло 9 человек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер