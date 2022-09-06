Девятым погибшим во время восхождения на Ключевскую сопку оказался гид из Новосибирска

Погиб Андрей Мищенко. Фото: соцсети

Стало известно, что 9 погибшим туристом во время восхождения на Ключевскую сопку стал гид из Новосибирска Андрей Мищенко. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердил источник.

— Двое туристов и еще один гид находились в домике на высоте в 3,3 тысячи метров, куда добрались спасатели. Но связи с группой пока нет, на такой высоте она не ловит, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В ведомстве также отметили, что сейчас решается вопрос о направлении в горы вертолета для эвакуации тел погибших.

Напомним, что о сорвавшихся во время восхождения на Ключевскую сопку туристах стало известно 3 сентября. Изначально сообщалось о пятерых погибших, однако позже стало известно еще о четырех. По последним данным, из 10 туристов и двух гидов выжили только трое. Было также известно, что гид из Новосибирска Андрей Мищенко получил серьезные травмы.

Прокуратура уже начала проверку по факту гибели людей. В офисе турфирмы прошли обыски, был задержан директор, на которого завели уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть. По аналогичной статье обвинили и гида.

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