Новосибирского директора турфирмы, организовавшей трагический тур на Камчатку, задержали

Новосибирского директора турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, задержали. Фото: соцсети.

В понедельник, 5 сентября, в Новосибирске задержали директора турфирмы, организовавшей трагический тур на Камчатку. 3 сентября стало известно, что пятеро туристов сорвались вниз и погибли. К утру 5 сентября число погибших выросло до 8-ми человек. О задержании руководителя фирмы КП-Новосибирск сообщил источник.

− В фирме прошли обыски. Директора задержали, − рассказал источник.

Напомним, покорять Ключевскую сопку отправилась группа из 12 человек. Началось восхождение 30 августа. Поднимались в связках по трое. В какой-то момент один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Вскоре сорвалась еще одна «тройка». Изначально сообщалось о шести погибших. Но еще два туриста не пережили ночь. Двое остались на высоте 4 158 метров, еще двое − на высоте 3 300 метров

Спасатели не могли добраться до них из-за плохих погодных условий. Ситуацию сильно осложнял ветер и облачность.

В понедельник, 5 сентября, стало известно, что спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке. Их оптимальная цель − добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов.

Позже стало известно, что один из гидов спустился с высоты 4 158 метров Ключевского вулкана на Камчатке. Он присоединился к двум другим выжившим.

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