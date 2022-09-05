Один из гидов спустился с высоты 4 158 метров Ключевского вулкана на Камчатке

Один из выживших гидов смог спуститься с высоты 4 158 метров Ключевского вулкана. Фото: Рушан КАЮМОВ

Один из выживших гидов смог спуститься с высоты 4 158 метров Ключевского вулкана. Сейчас он находится в домике вулканологов, сообщили КП-Новосибирск в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Ранее на высоте более четырех тысяч метров оставались два человека. По предварительной информации, среди них был житель Новосибирска.

Спустя некоторое время один из них смог спуститься ниже – на высоту 3 300 метров. Мужчина присоединился к двум другим выживших.

О судьбе оставшегося наверху новосибирца ничего не известно.

Напомним, из 12 туристов погибли 8. Четверо выживших ждут помощи спасателей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке.

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