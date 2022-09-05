Спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан на Камчатке

Камчатские спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан. Фото: Рушан КАЮМОВ

В понедельник, 5 сентября, камчатские спасатели начали восхождение на Ключевской вулкан, чтобы помочь застрявшим там туристам. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Спасатели взяли с собой специальное скалолазное снаряжение.

− Их оптимальная цель − добраться к полуночи до отметки 3300 метров к домику вулканологов, − рассказали в Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Рано утром спасатели продолжат путь до отметки 4158 метра. Там ранее находились двое выживших туристов.

На высоте 1400 метров еще одна группа спасателей, состоящая из 24 человек, разбила лагерь. Таким образом они решили перестраховаться – если по каким-то причинам вертолет не сможет забрать других спасателей и пострадавших, то им придут на помощь с земли.

Поисково-спасательную операцию осложняют сильный ветер и облачность.

Напомним, из 12 туристов погибли 8. Четверо выживших ждут помощи спасателей.

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