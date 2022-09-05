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Происшествия5 сентября 2022 6:25

Еще двое туристов погибли на Ключевской сопке на Камчатке

Они не пережили ночь
Анастасия ХРОМЫХ
На Ключевской сопке на Камчатке погибли еще двое туристов.

На Ключевской сопке на Камчатке погибли еще двое туристов.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, выросло до восьми человек. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю в понедельник, 5 сентября.

Напомним, группа состояла из 12 туристов. Они отправились на восхождение 30 августа. Поднимались в связках по трое. В какой-то момент один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Вскоре сорвалась еще одна «тройка».

Сначала сообщалось о шести погибших. Но двое оставшихся в лагере не пережили ночь.

В живых осталось четверо туристов. По предварительной информации, среди них – гид из Новосибирска. До туристов пока не могут добраться спасатели. Все дело в плохих погодных условиях.

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