Еще двое туристов погибли на Ключевской сопке на Камчатке

На Ключевской сопке на Камчатке погибли еще двое туристов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Число туристов, погибших при восхождении на Ключевскую сопку на Камчатке, выросло до восьми человек. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю в понедельник, 5 сентября.

Напомним, группа состояла из 12 туристов. Они отправились на восхождение 30 августа. Поднимались в связках по трое. В какой-то момент один из туристов сорвался вниз, потянув за собой еще двоих. Вскоре сорвалась еще одна «тройка».

Сначала сообщалось о шести погибших. Но двое оставшихся в лагере не пережили ночь.

В живых осталось четверо туристов. По предварительной информации, среди них – гид из Новосибирска. До туристов пока не могут добраться спасатели. Все дело в плохих погодных условиях.

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