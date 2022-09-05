Следователи возбудили уголовное дело на руководителя и гида турфирмы, организовавших восхождение на Ключевскую сопку

Директора фирмы и гида обвиняют по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

На руководителя новосибирской фирмы, а также на гида-инструктора возбудили уголовное дело из-за гибели туристов на Камчатке. Их обвиняют по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание, которое грозит сибирякам — 4 года тюрьмы. Также продолжается расследование по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит срок до 10 лет.

— В настоящее время проводится комплекс следственных действий: обыск, изъятие документации в туристическом агентстве. В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников, — сообщили в СКР.

В ведомстве пояснили, что следователи осмотрели место, с которого началось восхождение группы туристов. Также по мере возможности опрашиваются родственники альпинистов.

— Проведена большая работа по установлению и допросу в качестве свидетелей лиц, причастных к доставке альпинистов, как на территорию Камчатского края, так и к подножию вулкана, — сообщили в СКР.

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