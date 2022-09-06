Трагедия произошла на вулкане Ключевская сопка. Фото: КГКУ «ЦОД»

За тем, что происходило на Ключевской сопке, вся страна следила в режиме онлайн. 3 сентября по спутниковой связи спасателям поступило страшное сообщение от группы: погибли пятеро туристов. Из-за погоды спасатели не могли пробиться к выжившим почти трое суток, хотя к месту ЧП выдвинулись две группы. Все это время по односторонней спутниковой связи от выживших поступали все новые страшные сообщения: погибших шесть, восемь, девять человек… Последним в этом списке стад новосибирский гид Андрей Мищенко.

Выжили на горе только трое: барнаульский гид Иван Алабугин и двое туристов. В ночь на 6 сентября их спустили с Ключевской сопки. Кто был виновником трагедии, предстоит разобраться следствию. «Комсомолка» вместе с экспертами попыталась ответить на главные вопросы о трагедии.

КТО БЫЛ В ГРУППЕ?

30 августа на Ключевскую сопку отправились 10 туристов и два гида из разных регионов России: Москвы, Московской, Владимировской и Новосибирской областей, Алтайского, Приморского и Камчатского краев.

Один из гидов - новосибирец Андрей Мищенко: он работал в новосибирской турфирме, организовавшей саму поездку. Все утверждают: сибиряк был опытным альпинистом.

- Андрей попал в горы в 2001 году, когда служил на Кавказе, а потом связал с ними свою жизнь. В нашей команде уже более 5 лет работает гидом и инструктором по альпинизму на алтайском направлении - восхождение на Белуху, Школа альпинизма в ущелье Актру, а также на Камчатке - восхождение на Ключевскую сопку, походы вокруг вулканов Толбачик и Бакенинг, - описывали мужчину в новосибирской фирме, где он работал.

Андрей Мищенко - новосибирский гид. Фото: соцсети

Новосибирец руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов с восхождением на Ключевскую сопку.

- А пару лет назад он собрался и в одиночку сходил на Казбек и Эльбрус, на Казбеке познакомился с программистом, который тоже в одиночку поехал. Потом тот говорил, что, если бы не Андрей, он не поднялся бы, - вспоминает коллега погибшего.

Второй гид - барнаулец Иван Алабугин - тоже не новичок. Как и многие из группы, которые поднимались в горы. Одним из тех, кто с этой группой отправился на Ключевскую сопку, был Евгений Сорокин из города Электросталь Московской области.

- Я помогал Женьке собираться на Камчатку: ездили с ним по Москве, выбирали обувь для восхождения на вулкан. Друг очень внимательно все проверял. Объяснял, что правильная экипировка очень важна, - рассказал «КП» - Новосибирск» Сергей, друг Евгения. - Он покорял Эльбрус, был в Карпатах и на Домбае. Занимался альпинизмом больше 5 лет, тщательно готовился к этой поездке, тренировался.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ГОРЕ?

Как рассказал после спасения гид Иван Алабугин, погода 3 сентября была идеальной и позволяла подниматься по склону, но на высоте около 4000 метров туристы Анастасия Усачева и Роман Аверин почувствовали себя плохо.

Иван повел двух туристов к хижине вулканологов (она находится на высоте 3300 метров), остальные отправились дальше со вторым гидом.

В живых остались два туриста и гид. Фото: КГКУ «ЦОД»

Когда Иван с Настей и Романом подходили к хижине, с барнаульским гидом по рации связался второй гид Андрей Мищенко: так Иван узнал, что группа сорвалась. Погибли сразу пятеро.

Иван поднялся к выжим, поставил палатку и пытался оказать помощь. Когда на горе не осталось никого из выживших, Иван спустился в лагерь вулканологов. У него были обморожены руки и ноги. Ночью 6 августа всех троих спустили с горы - Алабугин находится в больнице в отделении хирургии.

БЫЛ ЛИ ШАНС СПАСТИСЬ?

Сейчас основная версия трагедии - сорвалась связка, в которой шли туристы.

- Когда один участник сорвался и утащил с собой связку, они улетели в пропасть. Практически сразу же ушла и вторая связка: кто-то погиб на месте, кто-то был травмирован и погиб уже по прошествии некоторого времени. Если группа подготовлена и знает, как зарубаться, если у этой группы были занятия, шанс выжить есть, - рассуждает Эдуард Халилов, эксперт по выживанию и безопасности. - По-хорошему на Камчатку должны лететь группы, у которых уже есть кое-какие знания, навыки и умения. Суть в том, что если один человек срывается, а остальные участники связки не успели запозиционироваться, зарубиться (а не каждый склон позволит это сделать)…

Спасатели эвакуировали двух туристов и гида. Фото: КГКУ «ЦОД»

- То гибнет, получается, вся связка.

- Да, вся связка либо погибнет, либо получит серьезные травмы. Потому что, представьте, у каждого человека в руке ледоруб, у каждого человека на ногах кошки, а кошки - это 12 острейших зубьев. И когда все вместе это летит, то, конечно, травм не избежать. И плюс ухудшение погоды - людей начинает просто морозить. То есть люди умирают не от отсутствия еды и воды, а живые люди, не имея возможности спуститься (а спуск порой бывает гораздо сложнее подъема), просто потихоньку начинают замерзать.

КТО ОРГАНИЗОВЫВАЛ ОПАСНЫЙ ТУР?

Турфирма, организовавшая восхождение, находится в Новосибирске. Ее профиль - коммерческие туры в горы. Сейчас в офисе никто не берет трубку. Корреспондент «КП» - Новосибирск» нашла человека, который близко знаком с деятельностью компании.

- К этим ребятам обращались экстремалы со всех уголков России. Даже если человек никогда не был в горах, его могли поднять на любую высоту, если он заплатил. Клиент мог ткнуть пальцем на любой маршрут и сказать: «Хочу», - поделился с «КП» - Новосибирск» источник, знакомый с ситуацией.

На сайте и в соцсетях компании сотни восторженных отзывов от участников. Гиды водили любителей острых ощущений на Белуху, Ключевскую сопку, Эльбрус, Казбек и даже выезжали в Непал.

Судя по данным сайта, участники тура могли заплатить за поездку на Камчатку и подъем около 80 тысяч рублей с человека. Тур рассчитан на 11 дней. Сумма большая, в нее должна входить и страховка, стоит она от 30 тысяч рублей, а может, и дороже - зависит от того, в какой фирме страхуешься.

Страховка нужна, если в пути кто-то из участников сломает ногу или руку: тогда спасатели поднимутся за пострадавшим на вертолете и спустят вниз. По словам нашего эксперта, если страховки нет, то вертолет может и не подняться.

Что касается снаряжения, которое брали туристы в новосибирском офисе, оно было не новое, но в хорошем состоянии, регулярно проверялось.

- Да, палатки периодически зашивали, где-то молнии меняли. Некоторые карабины были немного тяжеловаты, но это никак не сказывается на восхождениях, - объясняет наш собеседник.

КОГО ОБВИНИЛИ В ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ?

5 сентября следователи задержали Андрея Степанова - директора турфирмы, которая организовывала поход. Когда произошла трагедия, он прервал восхождение на Белуху.

В отношении руководителя новосибирской фирмы, а также гида Алабугина возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц. Максимальное наказание, которое грозит сибирякам, - 4 года тюрьмы. Также продолжается расследование по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская сопка. Дело возбуждено по статье 109 УК РФ за причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит срок до 10 лет.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий: обыск в фирме, изъятие документации в агентстве. В последующем документы будут осмотрены следователями. Следователи проверяют деятельность фирмы и ее сотрудников, - сообщили в СКР. В ведомстве пояснили, что следователи осмотрели место, с которого началось восхождение группы туристов.

7 сентября Андрею Степанову будет избрана мера пресечения: будет ли он во время следствия находиться в СИЗО или под домашним арестом, пока неясно.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

3 сентября - в МЧС поступило сообщение о том, что погибли пять туристов. К выжившим поднялся гид Алабугин. Спасатели пытались к ним подняться, но мешала непогода.

4 сентября - погиб еще один турист. В это время к выжившим направляются два отряда МЧС.

5 сентября - еще сутки не пережили уже трое, в том числе и гид Андрей Мищенко. Гид Алабугин спускается в лагерь на высоте 3300 метров к выжившим. К ночи выживших эвакуируют.

КОНКРЕТНО

Погибшие на Ключевской сопке

Андрей Мищенко - 41 год, Новосибирск

Екатерина Косюк - 28 лет, Москва

Андрей Гутор - 34 года, Москва

Павел Селяничев - 38 лет, Москва

Максим Соловьев - 34 года, Гусь-Хрустальный

Александр Жиловачик - 31 год, Камень-на-Оби

Евгений Сорокин - 1984 г. р., Электросталь

Андрей Киприянов - 1996 г. р.

Игорь Михайловский - 1976 г. р.

Выжили 30-летний гид из Барнаула Иван Алабугин и два туриста - 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева.

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