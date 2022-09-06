В МЧС рассказали о состоянии туристов, выживших при восхождении на Ключевскую сопку. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Двух выживших при восхождении на Ключевскую сопку вертолет доставил в Петропавловск-Камчатский. Речь идет о гиде и о девушке-туристке.

– Эвакуированных с Ключевского вулкана приняли в приемном покое краевой больницы им. Лукашевского. Девушка от помощи врачей отказалась. У гида врачи диагностировали обморожение пальцев обоих кистей и обоих стоп, а также левой щеки. Его госпитализировали в хирургическое отделение, – рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Третий выживший, житель поселка Ключи, остался в этом населенном пункте. Он не стал обращаться к врачам.

Ранее сообщалось, что выживших спасатели нашли на высоте 3300 метров, в домике вулканологов.

Решается вопрос об эвакуации тел погибших. Среди них есть гид из Новосибирска Андрей Мищенко.

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