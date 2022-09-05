У новосибирца Андрея Мищенко сломана нога. Фото: соцсети/Кристина БЕЗБОРОДОВА

Несколько дней вся страна пристально следит за судьбой туристов на Камчатке. Группа из 12 человек прилетела туда для восхождения на действующий вулкан Ключевская сопка. Организацией поездки занималась новосибирская турфирма. Кроме того, один из гидов, шедших с туристами к пику, - новосибирец. Что известно о компании и ее сотрудниках?

ЛЮБАЯ ВЫСОТА - ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Спасатели пока не могут официально сообщить фамилии погибших и выживших. Известно, что были из Москвы, Барнаулв, Гусь-Хрустального, Камня-на-Оии, Электростали. Трое из них остались в лагере, а остальные отправились вместе с гидами на высоту 4200 метров. Пока известно о восьми погибших. Есть также информация, что у одного из выживших гидов - новосибирца Андрея Мищенко - сломана нога. Информации о состоянии барнаульского гида ничего неизвестно.

Две группы спасателей уже идут к месту ЧП, но погодные условия мешают подняться на ту же высоту. По последним данным, один из гидов спустился в хижину к вулканологам, где ждут помощи еще два человека. Информации о том, кто остался на высоте пока нет из-за плохой связи.

Турфирма, организовавшая восхождение, находится в Новосибирске. Ее профиль - коммерческие туры в горы. Сейчас в офисе никто не берет трубку. Корреспондент КП-Новосибирск нашла человека, который близко знаком с деятельностью компании.

- К этим ребятам обращались экстремалы со всех уголков России. Даже если человек никогда не был в горах, его могли поднять на любую высоту, если он заплатил. Клиент мог ткнуть пальцем на любой маршрут и сказать: «Хочу», - рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

На сайте и в соцсетях компании сотни восторженных отзывов от участников. Гиды водили любителей острых ощущений на Белуху, Ключевскую сопку, Эльбрус, Казбек и даже выезжали в Непал.

ТУР ЗА 80 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Судя по данным сайта, участники тура могли заплатить за поезду на Камчатку и подъем около 80 тысяч рублей с человека. Тур рассчитан на 11 дней. Сумма большая, в нее должна входить и страховка, стоит она от 30 тысяч рублей, а может, и дороже - зависит от того, в какой фирме страхуешься.

Страховка нужна, если в пути кто-то из участников сломает ногу или руку: тогда спасатели поднимутся за пострадавшим на вертолете и спустят вниз. По словам нашего эксперта, если страховки нет, то вертолет может и не подняться.

Что касается снаряжения, которое брали туристы в новосибирском офисе, оно было не новое, но в хорошем состоянии, регулярно проверялось.

- Да, палатки периодически зашивали, где-то молнии меняли. Некоторые карабины были немного тяжеловаты, но это никак не сказывается на восхождениях, - объясняет наш собеседник.

ЧТО ИЗВЕСТНО О РАБОТНИКАХ ТУРФИРМЫ?

Судя по странице фирмы в соцсетях, там работают девять гидов, в том числе водил туристов в горы и сам директор.

- Он сам альпинист, у него есть разряд. Когда произошла трагедия, он был на Белухе. Знаем, что спустился оттуда на вертолете и начал все выяснять, - поделилась с КП-Новосибирск знакомая ребят.

На это восхождение из Новосибирска уехали два гида - новосибирец Андрей Мищенко и барнаулец Иван Алабугин.

Известно, что Андрей жив, это у него сломана нога. Он работал в компании больше 5 лет. На странице турфирмы его характеризуют как «матерого сибиряка, для которого Камчатка стала вторым домом».

- За 5 лет Андрей руководил 13 походами по Ключевской группе вулканов с восхождением на Ключевскую сопку. Можно сказать, что в нашей команде есть человек, повидавший практически всех медведей Камчатки, - описывают новосибирца в группе турфирмы.

По словам друзей гида, у него была хорошая подготовка. Он регулярно ездил на разные сборы, где повышал квалификацию. Его знакомые не верят, что он мог допустить какое-то нарушение техники безопасности.

- Может быть, случился камнепад или что-то типа селя и у них из-под ног все ушло. В горах такое возможно. Не верю, что Андрей мог допустить нарушение техники безопасности и пустить в связке девять человек. Были случаи, когда он спускал коммерческие группы вниз из-за изменившейся погоды, лишь бы никто не пострадал. Ему проще было выслушать недовольные крики туристов, чем рисковать жизнями людей, - уверены друзья гида.

Кто конкретно из гидов сломал позвоночник, спасатели пока не знают. Сейчас в СК по Камчатскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура Новосибирской области проверяет фирму, организовавшую поездку.

КОНКРЕТНО

"Комсомолка" поговорила с Эдуардом Халиловым, экспертом по выживанию и безопасности. Он рассказал об опасности в горах и основных ошибках альпинистов:

- Эдуард, я бы хотела у вас узнать основные ошибки, которые совершают альпинисты. Или это были туристы под руководством опытного гида? В чем разница, почему так произошло, почему случилась трагедия, сорвались люди?

- Смотрите, в горах есть три основных опасности. Это высота, рельеф и погода. Люди к высоте готовятся, проходя акклиматизацию. То есть набирают высоту, сбрасывают, набирают, сбрасывают. Либо идет плавный набор в течение нескольких дней, чтобы подготовить свой организм к недостатку кислорода и к низкому давлению. Этот момент, я уверен, участники группы, экспедиции прошли, потому что без этого никак невозможно подняться на гору.

Касаемо рельефа. Рельеф на Камчатке сложный. Я скажу, что он, наверное, самый сложный из тех вулканов, на которых я был. А я был на 5 высочайших вулканах 5 континентов, потому что сам хожу регулярно, и сам неделю назад спустился с Эльбруса с большой группой. Если мы говорим про Камчатку, там лед, там камнепады, там крутые склоны, там есть разломы и многое другое, что максимально затрудняет восхождение. Когда мы говорим про рельеф, то здесь участники группы должны иметь хорошую обувь, трекинговые палки, когда ходят по низам. Наверху они уже берут ледоруб в руки, надевают кошки на обувь. Где-то ходят в связках, где-то ходят без них. Потому что у связок есть и оборотная сторона, очень опасная, когда один человек может стать причиной гибели всех остальных в связке.

Ну и, конечно, погода. Мы знаем, что Камчатка это полуостров, с одной стороны Охотское море, с другой стороны – Берингово. И это означает, что погода там максимально экстремальная, часто бывает отсутствие хорошей видимости, туманы, облачность, дожди, снегопады, сильный ветер. Тем более на Ключевской сопке (а это самый высокий действующий вулкан евразийского континента, высота которого около 4800 метров, то есть высота тоже гуляет, вулкан живой)… По крайней мере, когда я был в экспедиции на Ключевскую сопку, как раз фактор погоды стал ключевым, по которому мы с группой не поднялись и приняли решение разворачиваться. Хотя несколько дней мы сидели в штормовом лагере, ожидая погоду, и погода не дала. И это одна из главных причин.

Здесь же, в этой трагедии, которая еще не завершилась, еще, поверьте, много всего плохого может произойти, и не только с участниками, которых с каждым днем все меньше и меньше, но и со спасателями, которые тоже рискуют жизнью. Поверьте, еще новости будут, учитывая, что спасатели до сих пор не добрались до них. Но суть в том, что здесь первая причина гибели – рельеф. Как известно новостям общедоступным, когда один участник сорвался и с собой связку утащил, они улетели в пропасть, практически сразу же и вторая связка ушла, кто-то погиб на месте, кто-то был травмирован и погиб уже по прошествии некоторого времени.

Здесь ситуация в чем? Если группа подготовлена, если группа знает, как зарубаться, у этой группы были занятия… На том же Эльбрусе эти занятия регулярно проводятся. На Камчатке тяжело провести эти занятия. То есть, по-хорошему на Камчатку должны лететь группы, которые уже имеют кое-какие знания, навыки и умения. Вот я не в курсе, эта группа была подготовленных альпинистов либо туристов, но, скорее всего, обычная коммерческая группа, собранные из разных городов люди, у кого-то есть какой-то опыт, у кого-то, может быть, опыт поменьше. Но суть в том, что если один человек срывается, а остальные участники связки не успели запозиционироваться, зарубиться (а не каждый склон позволит это сделать)…

- То гибнет, получается, вся связка.

- Да, вся связка либо погибнет, либо получит серьезные травмы. Потому что, представьте, у каждого человека ледоруб в руке, у каждого человека на ногах кошки, а кошки – это 12 острейших зубьев. И когда всё вместе это летит, то это, конечно, травмы. И плюс ухудшение погоды, которая просто людей начинает морозить. То есть люди умирают не от отсутствия еды и воды, а живые люди, которые остались, не имея возможности спуститься (а спуск порой бывает гораздо сложнее подъема), они просто потихоньку начинают замерзать.

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