Спасатели эвакуировали выживших с Ключевского вулкана, где погибли 8 туристов и гид из Новосибирска

Спасатели эвакуировали выживших туристов с Ключевского вулкана. Фото: Поисково-спасательный отряд Камчатского края.

Утром во вторник, 6 сентября, около 11 часов утра по местному времени, спасателям удалось добраться до оставшихся в живых после ЧП на Ключевской сопке. В списке выживших – трое из 12 человек.

Как сообщает источник КП-Новосибирск, знакомый с ситуацией, это 30-летний гид Иван Алабугин, а также двое туристов – 43-летний Роман Аверин и 35-летняя Анастасия Усачева. Гид смог спуститься с высоты в 4158 метров до домика вулканологов на высоте 3300 метров к двоим выжившим туристам.

Погода прояснилась, и спасатели смогли посадить вертолет в горах. Выживших эвакуировали на нем в ближайший поселок Ключи Усть-Камчатского района.

– Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск, – сообщили в поисково-спасательном отряде Камчатского края.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю КП-Новосибирск рассказали о состоянии пострадавшего гида, который все время спасательной операции был на связи и передавал информацию. У него обморожение рук и ног.

– Его нельзя сейчас сильно согревать, у него обморожение третьей степени, а третья степень – это несколько другое, приводят в чувство другими методами. У всех спасателей есть медицинская подготовка, они все заточены на оказание первой помощи, поэтому приведут в чувство, – сообщили КП-Новосибирск в МЧС.

При таком обморожении начинается отмирание тканей. Их приходится удалять хирургическим способом.

Гид из Новосибирска Андрей Мищенко не пережил ночь. Всего на Ключевской сопке погибли 9 человек. Способ транспортировки тел погибших определят после того, как погода окончательно прояснится.

Напомним, ЧП произошло 3 сентября. Туристы в связках по трое человек сорвались с горы при восхождении. Директора новосибирской турфирмы, организовавшей тур, задержали. Возбуждено уголовное дело по факту гибели туристов.

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