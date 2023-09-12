Собрали последние новости об экстренной посадке самолета в поле под Новосибирском. Фото: Анна ПАШАГИНА

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском 12 сентября 2023. Из-за проблем с гидравликой пилоты посадили его в пшеничном поле в Убинском районе. Рассказываем последние новости о ЧП на утро 13 сентября.

ПОСАДКА САМОЛЕТА СОЧИ-ОМСК В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА УТРО 13 СЕНТЯБРЯ

Борт U6-1383 должен был приземлиться в Омске 12 сентября в 11.50 по новосибирскому времени. Но около 10 часов он подал сигнал тревоги, после чего пропал с радаров.

Причиной к незапланированному приземлению называли отказ гидросистемы. Одна из гидравлик полностью вытекла. Это значит, что при посадке неправильно сработают тормозные щитки. Самолет было решено направить в новосибирский аэропорт Толмачево, так как посадочная полоса там длиннее, чем в омском — 3 километра вместо 2,5.

Впрочем, пилот 1 класса, отличник «Аэрофлота» и экс-командир экипажа А-320 Андрей Литвинов говорит, что посадка самолета в поле не была связана с отказом гидросистемы.

Самолет было решено садить в поле. Фото: Анна ПАШАГИНА

— У «Аэробуса» их три и при отказе одной из них самолет способен функционировать, по крайней мере — долететь до аэропорта. А вот нехватка топлива — другое дело, начинают отказывать двигатели. Здесь экипаж уже принимал такое решение, чтобы ненароком не рухнуть на город, — рассказал эксперт КП-Новосибирск.

Запаса топлива действительно оказалось немного, только на 46 минут. До новосибирского аэропорта оставалось еще 180 километров. Экипаж принял решение приземлить самолет в поле неподалеку от села Каменка Убинского района.

КТО БЫЛ НА БОРТУ САМОЛЕТА, ПРИЗЕМЛИВШЕГОСЯ В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

После посадки пассажиров отвезли в местный ДК. Фото: АСТ-54

В самолете находились 161 пассажир, 138 взрослых и 23 ребенка, и 6 членов экипажа. Благодаря профессионализму пилотов аэробус посадили мягко, и никто из пассажиров не пострадал, их эвакуировали по надувным трапам. В региональном минздраве позже сообщили, что двоих пассажиров отправили на рентген из-за ушибов, еще двоим понадобилась помощь из-за повышенного давления и приступа астмы.

Несмотря на то, что паники на борту не было, пассажиры все равно разволновались. Стюардессы, давая инструкции, говорили дрожащим голосом, дети всхлипывали. Взрослые молились, писали прощальные СМС-ки родным. «Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зай», — написал один из парней своей любимой. К счастью, все обошлось.

Всех пассажиров доставили в местный дом культуры. Людям приготовили места для отдыха, накормили, малышам включили мультфильмы. Работали медики, психологи, приехали на место и следователи с чиновниками. Часть пассажиров вскоре отправили на поездах в Омск, остальные дожидались приезда родных.

ПРИЧИНЫ АВАРИЙНОЙ ПОСАДКИ САМОЛЕТА «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ» В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Пилотам, технической группе и авиакомпании грозит уголовная ответственность, хотя пассажиры умоляют пилотов не наказывать.

— Всем огромное спасибо, включая пилотов, стюардесс, стюардов. Все, как один, держались очень героически. Я летел один, слава богу, но были и беременные, и очень много было детей. Можете обращаться ко всем, они скажут, как один: пилоты не виноваты, — сказал журналистам пассажир Сергей Хвостовцев.

Всем, кто летел на борту, выплатят по 100 тысяч рублей в качестве компенсации.

Когда людей стало меньше, в пункт приехали бортпроводники самолета: Дарья Глушкова и Аиша Гумметова, а также Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов. От комментариев они отказались, а на слова благодарности отреагировали очень скромно.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПИЛОТАХ САМОЛЕТА, СЕВШЕГО В ПОЛЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

Посадил борт в пшеничное поле 32-летний пилот Сергей Белов, который продолжил семейную династию. Его дед был военным штурманом, служил в Североморске и демобилизовался из армии в звании майора. Отец 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сергей Белов с дочерью. Фото: соцсети

Второй пилот рейса Сочи-Омск – 56-летний Эдуард Семенов. В 1985 году он окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации, позже учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. С 2013 года начал работать в авиакомпании «Уральские авиалинии».

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