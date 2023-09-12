«Садились в поле, чтобы не рухнуть на город»: эксперт отвечает на три наивных вопроса о посадке самолета под Новосибирском

Самолету пришлось сесть посреди поля из-за нехватки топлива. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Убинском районе Новосибирской области 12 сентября аварийно приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Омск. Воздушное судно пришлось сажать прямо посреди пшеничного поля. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, во время ЧП никто не серьезно не пострадал.

По предварительной информации, у самолета сначала возникли проблемы с гидравлической системой шасси, из-за чего её пришлось выпускать вручную. А поскольку в Омском аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса, было принято решение следовать в Новосибирск. Во время пути у самолета отказала одна из гидросистем (всего у «Аэробуса» их три) и начало заканчиваться топливо. Тогда экипаж понял, что они не дотянут и до Новосибирска, и было принято решение сажать самолет прямо в поле.

Посадку в экстремальных условиях активно обсуждают в соцсетях. Мы попросили эксперта, пилота 1 класса, отличника «Аэрофлота» и экс-командира экипажа А-320 Андрея Литвинова ответить на самые популярные вопросы о случившемся.

ПОЧЕМУ СЕЛИ В ПОЛЕ?

— Причина аварийной посадки посреди поля — не в отказе гидросистемы. У «Аэробуса» их три и при отказе одной из них самолет способен функционировать, по крайней мере — долететь до аэропорта. А вот нехватка топлива — другое дело, начинают отказывать двигатели. Здесь экипаж уже принимал такое решение, чтобы ненароком не рухнуть на город.

КУДА ДЕЛОСЬ ТОПЛИВО?

— Почему вообще возникла эта нехватка? Возможно, топливо было изначально рассчитано неправильно. Это ответственность командира воздушного судна. Плюс, много топлива было потрачено внепланово — самолет же был в небе, пока принимались все эти решения о том, куда сесть. Тем более — с выпущенными шасси.

Пятно, которое люди приняли за копоть, оказалось грязью. Фото: Анна ПАШАГИНА

ОТКУДА «КОПОТЬ» НА КРЫЛЕ?

— То, что люди на фото могли принять за копоть на крыле около двигателя, на самом деле, скорее всего — обычная грязь. Самолет садился в грунт, на большой скорости, вся эта грязь и пыль прибилась к облицовке. Коптить там было нечему, да и выглядит копоть черной, а не коричневой.

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